Налоговики хотят получить полный доступ к банковским счетам россиян

Об этом сообщает «Коммерсант» со ссылкой на ответ ведомства частному лицу. Также эту информацию подтвердили в Минфине, куда было направлено предложение ФНС.

Федеральная налоговая служба обосновала свою инициативу борьбой с незаконным предпринимательством.

Опрошенные «Коммерсантом» эксперты считают, что изменения позволят ФНС контролировать все средства, поступающие на счета россиян, и доначислять налоги при выявлении незадекларированных доходов.

«Если ФНС добьется расширения полномочий, в любой момент любой налоговик сможет запросить информацию о движении средств по счетам любого гражданина», — подчеркивает [партнер юридической компании Taxology] Алексей Артюх.