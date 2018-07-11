Налоговики хотят получить полный доступ к банковским счетам россиян

влажность:
давление:
ветер:
влажность:
давление:
ветер:
влажность:
давление:
ветер:
Федеральная налоговая служба (ФНС) попросила доступ к банковским счетам россиян вне рамок налоговых проверок.
Об этом сообщает «Коммерсант» со ссылкой на ответ ведомства частному лицу. Также эту информацию подтвердили в Минфине, куда было направлено предложение ФНС.
Федеральная налоговая служба обосновала свою инициативу борьбой с незаконным предпринимательством.
Опрошенные «Коммерсантом» эксперты считают, что изменения позволят ФНС контролировать все средства, поступающие на счета россиян, и доначислять налоги при выявлении незадекларированных доходов.
«Если ФНС добьется расширения полномочий, в любой момент любой налоговик сможет запросить информацию о движении средств по счетам любого гражданина», — подчеркивает [партнер юридической компании Taxology] Алексей Артюх.
Эксперты ОЗХО уже получали право называть ответственных за атаки с применением химического оружия в рамках специального мандата Совета Безопасности ООН, но после того, как...