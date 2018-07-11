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Налоговики хотят получить полный доступ к банковским счетам россиян

11.07.2018 14:06

Федеральная налоговая служба (ФНС) попросила доступ к банковским счетам россиян вне рамок налоговых проверок.

 Об этом сообщает «Коммерсант» со ссылкой на ответ ведомства частному лицу. Также эту информацию подтвердили в Минфине, куда было направлено предложение ФНС.

Федеральная налоговая служба обосновала свою инициативу борьбой с незаконным предпринимательством.

Опрошенные «Коммерсантом» эксперты считают, что изменения позволят ФНС контролировать все средства, поступающие на счета россиян, и доначислять налоги при выявлении незадекларированных доходов.

«Если ФНС добьется расширения полномочий, в любой момент любой налоговик сможет запросить информацию о движении средств по счетам любого гражданина», — подчеркивает [партнер юридической компании Taxology] Алексей Артюх.

  • Сейчас ФНС может получать информацию по счетам лишь в рамках налоговых проверок. За 2017 год проверено 20 тысяч компаний и ИП и только 774 физлица. // Медуза

 

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