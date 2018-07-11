Для чого держава, якщо декілька тисяч «євробляхерів» можуть поставити її на коліна? — дипломат

«Євробляхи мають величезний символізм для нинішньої України. Старі авто з литовськими чи польськими номерами є символом беззаконня, безсилля, безглуздя, уособленням того, до чого деградувала наша держава за чотири роки після Майдану.

Для чого платити ввізні мита, акцизи, ПДВ, якщо можна просто заплатити хабар? Для чого їздити на українських номерах і бути відповідальним за правопорушення, якщо з євробляхами можна наплювати і на право, і на поліцію, і на інших українців, які мають дотримуватися закону? Для чого дотримуватися закону, якщо інші його ігнорують і чудово себе почувають? Для чого митниця, якщо вона нічого окрім забезпечення контрабанди не робить? Для чого поліція і інші правоохоронні органи, якщо вони закривають очі на беззаконня і займаються одним суцільним кришуванням? Для чого влада, якщо вона не спроможна навести порядок навіть з таким простим питанням як режим ввезення та користування іноземних авто на власній території? Для чого взагалі потрібна держава — і чи дійсно вона існує — якщо пара контрабандистів і декілька тисяч ділків її — і разом з нею усіх законослухняних громадян — можуть поставити на коліна?

Сьогодні з інтересом спостерігав як поліція без проблем пропускає в центр Києва хлопчиків, схожих на тітушок, на їхніх євробляхах. Дружньо з ними спілкується, дає очевидно поради як краще проїхати, щоб ефективніше заблокувати центр міста. А біля Верховної ради російськомовні добре треновані хлопці з ніг до голови обліплені національною та європейською символікою швидко дають команди добре керованому натовпу євообляхерів. Це і є сучасна Україна — суміш російськомовних нациків і євробляхерів. Це і є «євроінтеграція» у постмайданному виконанні — перетворити Україну у звалище старих європейських авто, територію беззаконня і верховенства фізичної сили. Це у них там всілякі acquis communautaire, Моне з Шуманом… У нас євробляхи". // ФАКТЫ