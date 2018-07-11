Оперативные данные о ситуации в зоне ООС на 11.07.2018

В период с 4 по 10 июля с.г. интенсивность огневых ударов по позициям украинских войск и населенным пунктам на подконтрольной Украине территории Донбасса несколько снизилась.

Всего в этот период подразделения 1 и 2 АК оперативной группировки российских оккупационных войск осуществили около 145 огневых налетов (за прошлый недельный период – около 190) из 122-мм артиллерийских систем, 82/120-мм минометов, 122-мм переносных реактивных пусковых установок “Град-П”, БМП и танков. Наиболее интенсивно огневые удары наносились противником по позициям украинских войск в районе населенных пунктов: Авдеевка, Марьинка, Крымское, Лебединское, Павлополь, Талаковка, Водяное и Широкино. Кроме того, 4 и 5 июля с.г. противник в районе Станица Луганская обстрелял подразделения ВС Украины из стрелкового вооружения, что является нарушением соглашения о разведении сил в данном районе.

С целью предупредить мифическое якобы готовящееся «широкомасштабное наступление» Объединенных сил и удержать занимаемые позиции, противник активизировал деятельность своих технических средств разведки, а также ДРГ вдоль всей линии соприкосновения.

Интенсивность ведения воздушной разведки противником оставалась высокой. В период с 3 по 9 июля с.г. зафиксировано 37 разведывательных полетов БПЛА ВС РФ, в т.ч. 17 полетов БПЛА “Орлан-10”, которые осуществлялись с заходом в оперативно-тактическую глубину обороны Объединенных сил.

В рамках летнего периода обучения, согласно единого плана Южного ВО ВС РФ, с частями и подразделениями 1 и 2 АК на военных полигонах “Южный”, “Круглик” и “Передовой” проводились командно-штабные учения с выполнением упражнений практических стрельб подразделениями ПВО и гаубичной артиллерии.

С целью создания и подготовки мобилизационного ресурса, российским оккупационным командованием проводятся мероприятия мобилизационного характера. Военнослужащим запаса через руководство предприятий вручаются повестки о необходимости прибыть на мобилизационные сборы и пройти курс практических занятий по тактико-специальной и огневой подготовке.

Для обеспечения деятельности частей и подразделений 1 и 2 АК оперативной группировки российских оккупационных войск в период с 4 по 10 июля с.г. с территории России было доставлено около 2300 тонн ГСМ (ж/д. ст. Ровеньки и Дебальцево).

Используя продолжающееся “хлебное перемирие” (с 1 июля с.г.) противник активизировал проведение работ по усовершенствованию инженерного оборудования своих передовых позиций, переброску сил и средств на ряд участков линии фронта для усиления своих подразделений, а также систематически проводит тренировку средств ПВО и дежурных артиллерийских подразделений с целью отработать вопросы нанесения эффективного огневого поражения Объединенным силам.

Так, фиксируется качественное и количественное усиление оккупантами своих передовых позиций на Мариупольском направлении сразу несколькими бронегруппами (до усиленного танкового взвода) на целом ряде участков:

- в районе Безыменного отмечается активность резервной бронегруппы противника (6 единиц ББМ) - судя по всему, это нечто вроде «пожарной команды» по вызову из состава 9-го омсп; в составе - 3 БМП-1\2, пара БТР-70\80 и неидентифицированный образец бронетехники, обвешанный противокумулятивными экранами;

- такую же функцию «дежурного» усиления выполняет танковая группа из 3 единиц танков типа Т-72, оперирующая в районе Пикуз. Перемещаются исключительно в тёмное время суток (днем отстаиваются в заросших балках юго-восточнее посёлка). В случае необходимости усиления занимают позиции в южной и западной части посёлка прямо посреди частной застройки, при этом тщательно маскируются;

- по такой же схеме организовано усиление позиций оккупантов и в районе Куликово – Верхнешироковское. Там отмечается пара БМП-2 и не менее 2 ед. танков типа Т-64. Южнее также фиксировалась МТ-ЛБ, оборудованная установкой ЗУ-23-2.

- кроме того, в течение минувшей недели отмечалось перемещение артиллерии в районах Козацкого и Качкарей (до огневой батареи – 4 единицы 122-мм орудий типа Д-30\30А и фиксировалось перемещение 3-х 122-мм САУ типа 2С1 «Гвоздика»).

В общей сложности можно говорить об использовании оккупантами на Мариупольском направлении дополнительно как минимум танковой роты, 3-х батарейной артгруппы, а также дополнительной мотострелковой роты (возможно, 2-х), выведенной в первую линию, для проведения усиления на участке от Набережного до Широкино. Скорее всего, это связано со «сведениями разведки 1 АК ДНР» об усилении подразделений ОС в районе Мариуполя и севернее для подготовки летнего «короткого рывка» к государственной границе с РФ севернее Новоазовска и отрезания «ДНР» от моря (данный сценарий в последнее время широко обговаривается в штабе «1 АК ДНР).

Напомним, ранее оккупанты по аналогичной схеме провели усиление своих позиций на участке Докучаевск – Стыла – Петровское – Старомарьевка. Там для проведения усиления использовался резервный батальон 5-й омсбр.

В районе Зайцево (северная и юго-западная части), а также в районе ж\д станции Доломит оккупанты активно проводят инженерные работы, используя перемирие. Отмечается оборудование целого ряда укрытий, капониров, траншей. Фрагментарно отмечается использование строительной и инженерной техники (применяется по возможности скрытно).

Подтверждается оборудование в полосе обороны 7-й омсбр 1 АК ряда новых артиллерийских позиций - в районах южнее Калиновки, юго-восточнее Логвиново и севернее Новогригоровки. Ряд этих позиций уже заняты, при этом артиллерия тщательно замаскирована. Речь идёт о 122-мм орудиях типа Д-30\30А и 152-мм типа Д-20\20М. По оценкам группы ИС, на данный момент уже развернуто по 6-8 орудий каждого типа (скорее всего, в качестве «дежурной артиллерийской группы»).

В 1-м АК ДНР подразделения получают прибывающие из РФ новые вооружения, которые командование корпуса называет «русским ответом «Джавелинам». В частности, в ряд частей и соединений 1-го АК поступили первые установки ПТРК типа 9К114 «Штурм-С». На данный момент в бригадах 1-го АК оккупационных войск фиксируются по 2-3 единицы боевых машин типа 9П149 (на базе МТ-ЛБ, на которую установлен ПТРК «Штурм-С»). Планируется, что в дальнейшем этими комплексами будут укомплектованы специализированные противотанковые подразделения в 5-й омбр и артиллерийской бригаде «Кальмиус» в составе 1-го АК оккупационных войск - по 6-8 установок.

В районе Горловки отмечаются новые попытки оккупантов проводить акции ИПсО (информационно-психологические операции). Так, украинским военнослужащим в районе Горловки и Светлодарска стали приходить СМС пораженческого содержания (подобные массированные ИПсО оккупанты проводили во время боев за Дебальцево). На этот раз СМС приходят на украинском языке, однако с большим количеством грубых грамматических ошибок. Содержание СМС на уровне «иди домой пока комбат не пустил тебя на фарш» вкупе с сильно искаженным украинским языком вызывает обратную реакцию – сарказм и презрение, что свидетельствует о «профессионализме» специалистов по ИПсО оккупантов.

Командование 8-й общевойсковой армии ВС РФ перешло на поставки вооружения для нужд 1-го и 2-го АК оккупационных войск на Донбассе по нормам снабжения кадровой армии – вооружение и техника стали поставляться не «россыпью», а в комплекте на целые подразделения. Так, артиллерийская бригада «Кальмиус» в составе 1-го АК получила дополнительный батарейный комплект 122-мм САУ 2С1 «Гвоздика» для доукомплектования одного из дивизионов. При этом вместе с САУ прибыли транспортные машины и ТЗМ, а также батарейный ППРУ. Это уже не первый случай в последнее время, когда вооружения поставляются из РФ на Донбасс «комплектами».

Российскими кураторами не снимается с повестки дня возможность смены руководства «ДНР». В этом контексте обращает на себя внимание начатая Кремлем информационная кампания, направленная на популяризацию идеи возвращения Донбасса в состав Украины при условии «параллельной смены власти» (отстранение Президента и Правительства Украины и властной верхушки «ДНР»). В рамках данной кампании руководитель пророссийского движения «Свои», активный участник «русской весны», бывший сотрудник «МГБ ДНР» Д.Лотов и бывший работник «ГРУ МО ДНР» А.Комов принимают меры по дискредитации А.Захарченко. При этом, Д.Лотов планирует получить контроль над ячейками ОО «Оплот», действующих в РФ и в «ДНР».

Главарями «ДНР», по требованию кураторов из ФСБ РФ, предоставлено негласное распоряжение об увольнении из органов т.н. «государственной власти ДНР» лиц, посещающих и имеющих родственников на территории, контролируемой Украиной. Данные лица, по мнению российских спецслужб, могут заниматься разведывательно-подрывной деятельностью в ОРДО по заданию спецслужб Украины.

* * *

По указанию российских кураторов и с целью минимизации негативного информационного резонанса в цивилизованном мире вокруг преследования в оккупированных районах Донецкой и Луганской обл. тех религиозных организаций, которые не желают сотрудничать с боевиками, оккупационные власти перешли к реализации нового алгоритма действий, состоящего в следующем:

- проведение специальных информационных мероприятий по формированию соответствующего общественного мнения касательно той или иной религиозной организации;

- инициация «обращений» от провокаторов из числа агентуры спецслужб к местным «властям» и «правоохранителям» с заявлениями о деятельности внутри религиозных общин «экстремистов, которые распространяют опасную литературу»;

- проведение оккупационными властями в качестве реакции на подобные «обращения общественности» обысков, «обнаружение» литературы (подбрасывается во время обысков) и применение мер карательного характера против членов религиозной общины. // Группа «Информационное Сопротивление»