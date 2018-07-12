«Дело рюкзаков» против сына Авакова и Чеботаря закрыли

Прокурор Специализированной антикоррупционной прокуратуры закрыл дело о хищении средств против сына министра внутренних дел Александра Авакова и экс-заместителя министра Сергея Чеботаря.

Это "Украинской правде" подтвердил глава САП Назар Холодницкий.

"Я об этом решении узнал только вчера (11 июля – ред.) вечером. Сейчас разбираемся ", – объяснил он.

По словам Холодницкого, это было решение старшего группы прокуроров.

"Теперь на мои возмущения работники отвечают, что могут это воспринимать, как давление. НАБУ хотело независимых прокуроров – получило", – подчеркнул глава САП.

Как сообщили УП источники в НАБУ, подозреваемым в хищении средств остается третий фигурант дела. Это представитель фирмы-победителя тендера на поставку рюкзаков Владимир Литвин.

Его адвокат Алексей Кучер также подтвердил, что его подзащитный остается подозреваемым.

Литвину следствие инкриминирует присвоение имущества и подделку документов.

По информации "Радио Свобода", он признал вину в мошенничестве и подделке документов.

5 апреля 2018 года правоохранители сообщили, что завершили досудебное расследование в отношении всех троих подозреваемых.

В НАБУ тогда говорили, что после того, как защита ознакомится с делом, оно будет передано в суд.

В деле о растрате госсредств при закупке рюкзаков для Нацгвардии Министерством внутренних дел НАБУ осенью 2017 года задержало 3 человек: сына главы МВД Александра Авакова, экс-заместителя министра внутренних дел Сергея Чеботаря и Владимира Литвина, который в 2014 году руководил ИТ-компанией "Turboseo".

Им было объявлено о подозрении.

1 ноября 2017 года суд избрал сыну Авакова Александру меру пресечения в виде личного обязательства с ношением электронного браслета. Такую же меру пресечения избрали Чеботарю.

В начале ноября 2017 года Соломенский райсуд Киева арестовал недвижимость сына министра внутренних дел Арсена Авакова Александра, экс-замглавы МВД Сергея Чеботаря и бизнесмена Владимира Литвина.