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На украинском телеканале орудует прокремлевский пропагандист

12.07.2018 12:58

 Ведущим программы "По сути" на телеканале 112 Украина стал прокремлевский пропагандист Денис Жарких, известный своей антиукраинской позицией.

Об этом у себя в Facebook сообщил журналист Евген Назаренко.

На сепаратистских каналах Жарких рассказывал о "неонацизме" и "социальном безумии" в Украине

Как отмечается, ранее Жарких неоднократно выступал на сепаратистском канале NewsFront, где в программе "На самом деле", используя стереотипы российской пропаганды, рассказывал о "карателях", "киевской хунте" и "неонацизме".

При этом агрессию РФ против Украины он отрицает, а оккупацию Крыма называет следствием "волеизъявления народа".

Последний раз на NewsFront пропагандист выступал 21 июня, а уже 25 июня он появился в эфире 112 Украина.

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НВ

 

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