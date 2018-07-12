На украинском телеканале орудует прокремлевский пропагандист

влажность:
давление:
ветер:
влажность:
давление:
ветер:
влажность:
давление:
ветер:
Ведущим программы "По сути" на телеканале 112 Украина стал прокремлевский пропагандист Денис Жарких, известный своей антиукраинской позицией.
Об этом у себя в Facebook сообщил журналист Евген Назаренко.
Как отмечается, ранее Жарких неоднократно выступал на сепаратистском канале NewsFront, где в программе "На самом деле", используя стереотипы российской пропаганды, рассказывал о "карателях", "киевской хунте" и "неонацизме".
При этом агрессию РФ против Украины он отрицает, а оккупацию Крыма называет следствием "волеизъявления народа".
Последний раз на NewsFront пропагандист выступал 21 июня, а уже 25 июня он появился в эфире 112 Украина.
Эксперты ОЗХО уже получали право называть ответственных за атаки с применением химического оружия в рамках специального мандата Совета Безопасности ООН, но после того, как...