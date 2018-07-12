В Турции арестован лидер скандальной секс-секты

Турецкие СМИ бурно обсуждают новую волну массовых арестов, которая началась в стране 11 июля. К подобным действиям властей турки уже успели привыкнуть — после неудавшегося путча в 2016 году президент Реджеп Тайип Эрдоган ввел в стране чрезвычайное положение, которое действует до сих пор. Были арестованы около 35 тысяч человек и еще около 100 тысяч военных, сотрудников университетов, профессоров, ученых и даже спортсменов лишились работы за поддержку оппозиции.

Однако новые аресты в корне отличаются от тех, что проводились после провалившегося путча. Под стражей оказался сторонник Эрдогана, владелец телеканала Аднан Октар. Он пытался скрыться. Полиция использовала вертолеты. В результате Октар был схвачен.

Помимо него задержаны еще 79 человек, преимущественно молодые люди из зажиточных семей. Известно, что всего выписано 235 ордеров на арест.

Кто же такой Аднан Октар? Он известен как проповедник и автор нескольких книг по исламу. Вот только традиционные клерики считают его учение псевдоисламом.

Вопреки своей видимой религиозности Октар появляется на публике исключительно в сопровождении десятка девиц, одетых в платья или блузки с глубоким декольте. Они используют яркий макияж. Аднан называет их «мои котята».

В Турции давно говорят о том, что проповедник создал секс-секту, в которую вовлек молодых людей из богатых семей. В основном это девушки. Рассказывают, что «котят» принуждают к сексу. На вилле Октара постоянно устраивают оргии, которые снимают на видео. Записи затем Аднан использует для шантажа.

Последователи секс-гуру живут по 3−4 человека в роскошных квартирах. Почти никто из них не работает. Их задача — привлечение в секту новых людей.

Аресты прошли в Анкаре, Стамбуле, Анталье и Мугле. // «ФАКТЫ»