В Сумах арестовали двоих подонков, надругавшихся над мемориалом «Героям Майдана»

Ковпаковский районный суд Сум отправил под домашний арест двоих подозреваемых в надругательстве над мемориалом "Героям Майдана" в Сумах. Об этом говорится в решении суда от 2 июля.

Установлено, что 29 июня около 2 часов ночи подозреваемые 1997 года рождения из хулиганских побуждений справили малую нужду на мемориальную доску "Героев Майдана", расположенную в сквере по ул. Петропавловской в Сумах, снимая свое правонарушение на мобильный телефон.

Суд решил применить к ним меру пресечения в виде домашнего ареста в ночное время суток.

В то же время пресс-служба Апелляционного суда Сумской области заявляет, что адвокаты подозреваемых обжаловали данное решение. Защита подсудимых просит отменить домашний арест и отпустить их под личное обязательство.

Из ходатайства следует, что хулиганам грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 4 лет. // LB.ua