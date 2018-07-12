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В Сумах арестовали двоих подонков, надругавшихся над мемориалом «Героям Майдана»

12.07.2018 13:31

 Ковпаковский районный суд Сум отправил под домашний арест двоих подозреваемых в надругательстве над мемориалом "Героям Майдана" в Сумах. Об этом говорится в решении суда от 2 июля.

Установлено, что 29 июня около 2 часов ночи подозреваемые 1997 года рождения из хулиганских побуждений справили малую нужду на мемориальную доску "Героев Майдана", расположенную в сквере по ул. Петропавловской в Сумах, снимая свое правонарушение на мобильный телефон.

В Сумах арестовали двоих мужчин за надругательство над мемориалом "Героям Майдана"

Суд решил применить к ним меру пресечения в виде домашнего ареста в ночное время суток.

В то же время пресс-служба Апелляционного суда Сумской области заявляет, что адвокаты подозреваемых обжаловали данное решение. Защита подсудимых просит отменить домашний арест и отпустить их под личное обязательство.

Из ходатайства следует, что хулиганам грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 4 лет. // LB.ua

 

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