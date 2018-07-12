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На Херсонщине лишили родительских прав мамашу, доводившую ребенка-инвалида до реанимации

12.07.2018 13:57

В Геническом районе лишили родительских прав горе-мать. Гражданское дело рассмотрел местный районный суд.

Жительница одного из сел совершенно не следила за своим ребенком-инвалидом. Мальчик страдает тяжелой формой диабета, из-за чего должен соблюдать диеты и принимать соответствующие препараты. Но поскольку мать не контролировала это, ребенок за полтора раза 7 раз попал в реанимацию.

Как выяснилось, женщина злоупотребляет спиртными напитками. И под воздействием "зеленого змея" становилась настолько неадекватной, что в присутствии сына несколько раз резала вены. В доме, где проживала " мама" с мальчиком, долгое время не было электричества из-за долгов, а также нет газа: еду готовят на костре во дворе. Естественно, горе-мать нигде не работает: единственным источником дохода служит пособие сыну от государства.

Суд удовлетворил иск Генической райадминистрации о лишении женщины родительских прав. Она должна выплачивать четверть своих доходов (которых у нее нет) в пользу сына. Судьба мальчика пока неизвестна. // Херсонські факти

 

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