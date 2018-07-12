Погода
Погода в Киеве
Погода в Днепропетровске
Погода во Львове

влажность:

давление:

ветер:

влажность:

давление:

ветер:

влажность:

давление:

ветер:

Знакомства
Фильмы
Погода

Письмо в УК

Фотогалерея

Ездит ли немецкая полиция на Porsche?

Ездит ли немецкая полиция на Porsche?

Голосование

Ваше отношение к новой полиции:

Стало значительно лучше
Стало лучше, но незначительно
Ничего не изменилось кроме формы и названия
Стало еще хуже
...

Технологии

Загрузка...
Загрузка...
Печать

Семья из Турции в одесском аэропорту выбросила документы и пыталась пройти по поддельным

12.07.2018 14:09

 Подделки изъяты, гражданам Турции запрещен въезд в Украину сроком на три года.

В международном аэропорту «Одесса» пограничники вчера обнаружили турецкую семью с поддельными документами.

Иллюстрация / REUTERS

Как сообщили УНИАН в Южном региональном управлении Государственной пограничной службы Украины, во время оформления пассажиров, которые прилетели из Стамбула, у пограничников Одесского отряда возникли сомнения в достоверности документов, которые семья предоставила на паспортный контроль.

По результатам дальнейшей проверки, специалисты зафиксировали факты подделки информационных страниц паспортов отца, матери и трех несовершеннолетних детей, 2010 2013 и 2015 годов рождения. Других документов при себе они не имели.

«Однако впоследствии, осматривая территорию пункта пропуска, пограничники в одном из помещений нашли действительные паспортные документы граждан Турции, но только на другие установочные данные. Выяснилось, что перед прохождением пограничного контроля родители выбросили эти документы», - сообщили в ведомстве.

Подделки изъяты в установленном порядке. Гражданам Турции запрещен въезд в Украину сроком на три года.

 

Нашли орфографическую ошибку? Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter   
Редакция «УК» поможет отстоять ваши права и восстановить справедливость!
Пишите нам по адресу help@cripo.com.ua

Знаки зодиака

Овен

Телец
Близнецы

Рак
Лев

Дева
Весы

Скорпион
Стрелец

Козерог
Водолей

Рыбы
Предсказания    Хиромантия    Восточный гороскоп
Новости ТВ
Загрузка...
Экономические новости | Почта | Хостинг файлов
МетаНовости
Загрузка...