Семья из Турции в одесском аэропорту выбросила документы и пыталась пройти по поддельным

Подделки изъяты, гражданам Турции запрещен въезд в Украину сроком на три года.

В международном аэропорту «Одесса» пограничники вчера обнаружили турецкую семью с поддельными документами.

Как сообщили УНИАН в Южном региональном управлении Государственной пограничной службы Украины, во время оформления пассажиров, которые прилетели из Стамбула, у пограничников Одесского отряда возникли сомнения в достоверности документов, которые семья предоставила на паспортный контроль.

По результатам дальнейшей проверки, специалисты зафиксировали факты подделки информационных страниц паспортов отца, матери и трех несовершеннолетних детей, 2010 2013 и 2015 годов рождения. Других документов при себе они не имели.

«Однако впоследствии, осматривая территорию пункта пропуска, пограничники в одном из помещений нашли действительные паспортные документы граждан Турции, но только на другие установочные данные. Выяснилось, что перед прохождением пограничного контроля родители выбросили эти документы», - сообщили в ведомстве.

Подделки изъяты в установленном порядке. Гражданам Турции запрещен въезд в Украину сроком на три года.