Затримано злочинну групу, яка виготовляла та продавала фальшиві документи держзразку

Працівниками Департаменту карного розшуку Нацполіції України спільно з Головним слідчим управлінням Нацполіції, Департаментом кіберполіції та спецпризначенцями під процесуальним керівництвом Генеральної прокуратури України було викрито та затримано у порядку ст. 208 КПК України учасників злочинної групи, які за допомогою спеціального обладнання виготовляли посвідчення водія, свідоцтва про реєстрацію транспортних засобів, нотаріальні доручення із захисними голографічними елементами та зазвичай у подальшому збували ці документи членам злочинних угруповань.

За місцями мешкання зазначених осіб проведено санкціоновані обшуки та вилучено речові докази. Зокрема, три станки та інше обладнання, за допомогою якого виготовлялися документи, готові підроблені документи, грошові кошти у сумі близько 1 млн грн.

За оперативною інформацією, один із станків для виготовлення документів раніше використовувався у державній установі та був привезений з тимчасово окупованої території Луганської області. Наразі встановлено, що група виконала більше тисячі замовлень на суму близько 8 млн грн.

Вирішується питання щодо повідомлення затриманим про підозру у вчиненні злочинів, скоєних у складі організованої злочинної групи, передбачених ч. 3 ст. 28 (вчинення злочину групою осіб, групою осіб за попередньою змовою, організованою групою або злочинною організацією), ч. 2 ст. 199 (виготовлення, зберігання, придбання, перевезення, пересилання, ввезення в Україну з метою використання при продажу товарів, збуту або збут підроблених грошей, державних цінних паперів, білетів державної лотереї, марок акцизного податку чи голографічних захисних елементів) КК України.

Досудове розслідування триває.

Відділ зв’язків із громадськістю та ЗМІ

Генеральної прокуратури України