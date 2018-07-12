Погода
Погода в Киеве
Погода в Днепропетровске
Погода во Львове

влажность:

давление:

ветер:

влажность:

давление:

ветер:

влажность:

давление:

ветер:

Знакомства
Фильмы
Погода

Письмо в УК

Фотогалерея

Ездит ли немецкая полиция на Porsche?

Ездит ли немецкая полиция на Porsche?

Голосование

Ваше отношение к новой полиции:

Стало значительно лучше
Стало лучше, но незначительно
Ничего не изменилось кроме формы и названия
Стало еще хуже
...

Технологии

Загрузка...
Загрузка...
Печать

В Житомире холодильник в магазине убил беременную женщину

12.07.2018 14:32

 Трагический случай произошел в Житомире 11 июля. 24-летнюю беременную женщину убило током, когда она зашла в торговый павильон к своим родственникам. 

Об этом «ФАКТАМ» рассказала временно исполняющая обязанности пресс-офицера полиции Житомирщины Ольга Номерчук:

беременная

«Женщина зашла в магазин и прислонилась к холодильнику, в котором хранятся замороженные продукты. В этот же момент она получила удар током и потеряла сознание. Продавщица вызвала «скорую», но спасти женщину, к сожалению, не удалось.

Вероятнее всего, холодильник не был заземлен. На месте чрезвычайного происшествия работают эксперты, чтобы установить истинную причину. Открыто уголовное производство".

По информации издания, погибшая женщина была на восьмом месяце беременности.

 

Нашли орфографическую ошибку? Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter   
Редакция «УК» поможет отстоять ваши права и восстановить справедливость!
Пишите нам по адресу help@cripo.com.ua

Знаки зодиака

Овен

Телец
Близнецы

Рак
Лев

Дева
Весы

Скорпион
Стрелец

Козерог
Водолей

Рыбы
Предсказания    Хиромантия    Восточный гороскоп
Новости ТВ
Загрузка...
Экономические новости | Почта | Хостинг файлов
МетаНовости
Загрузка...