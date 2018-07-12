В Житомире холодильник в магазине убил беременную женщину

Трагический случай произошел в Житомире 11 июля. 24-летнюю беременную женщину убило током, когда она зашла в торговый павильон к своим родственникам.

Об этом «ФАКТАМ» рассказала временно исполняющая обязанности пресс-офицера полиции Житомирщины Ольга Номерчук:

«Женщина зашла в магазин и прислонилась к холодильнику, в котором хранятся замороженные продукты. В этот же момент она получила удар током и потеряла сознание. Продавщица вызвала «скорую», но спасти женщину, к сожалению, не удалось.

Вероятнее всего, холодильник не был заземлен. На месте чрезвычайного происшествия работают эксперты, чтобы установить истинную причину. Открыто уголовное производство".

По информации издания, погибшая женщина была на восьмом месяце беременности.