В Житомире холодильник в магазине убил беременную женщину

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Трагический случай произошел в Житомире 11 июля. 24-летнюю беременную женщину убило током, когда она зашла в торговый павильон к своим родственникам.
Об этом «ФАКТАМ» рассказала временно исполняющая обязанности пресс-офицера полиции Житомирщины Ольга Номерчук:
«Женщина зашла в магазин и прислонилась к холодильнику, в котором хранятся замороженные продукты. В этот же момент она получила удар током и потеряла сознание. Продавщица вызвала «скорую», но спасти женщину, к сожалению, не удалось.
Вероятнее всего, холодильник не был заземлен. На месте чрезвычайного происшествия работают эксперты, чтобы установить истинную причину. Открыто уголовное производство".
По информации издания, погибшая женщина была на восьмом месяце беременности.
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