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В Киеве разоблачена схема «выгодной» сдачи в аренду коммунальной собственности

12.07.2018 15:00

Оперативниками управления защиты экономики в Киеве разоблачена коррупционная схема предоставления в аренду помещений коммунальной собственности. 

Об этом сообщает Отдел коммуникации ГУНП в Киеве, передает УНН.

В Киеве разоблачена схема "выгодного" предоставления в аренду коммунальной собственности

"При содействии должностных лиц коммерческие структуры получали в пользование помещения по более низким ценам, чем те, которые предусмотрены заключенным в установленном законом порядке договорами. Согласно заключению судебно-экономической экспертизы сумма причиненного ущерба составляет 6 млн грн", - говорится в сообщении.

Как отмечается, 11 июля директору коммунального предприятия, в оперативном ведении которого находились нежилые помещения предоставлены в аренду, правоохранители сообщили о подозрении по ч. 1, 2 ст. 364 (злоупотребление служебным положением) Уголовного кодекса Украины. Кроме того, в конце января 2018 года обвинительные акты в отношении еще трех фигурантов были направлены в суд. Данным участникам были избраны меры пресечения: одному - содержание под стражей с возможностью внесения залога, сумма которого им была уплачена, другим двум - домашний арест.

В настоящее время решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения и отстранении руководителя КП от занимаемой должности.

 

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