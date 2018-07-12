Нацбанк повысил учетную ставку до 17,5% годовых

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Решение принято с целью вернуть инфляцию в рамки целевого диапазона в 2019 году
Национальный банк Украины повысил учетную ставку до уровня 17,5% годовых с 13 июля 2018 года. Об этом сообщает пресс-служба НБУ.
Согласно информации, такое решение принято с целью вернуть инфляцию в рамки целевого диапазона в 2019 году.
По мнению специалистов, снижение инфляции может оказаться под угрозой из-за ряда факторов: дальнейшее оживление внутреннего спроса, активная трудовая миграция, усиление рисков в отношении получения очередного транша Международного валютного фонда (МВФ) и другого финансирования, высокие инфляционные ожидания, снижение интереса инвесторов к активам.
Более жесткая монетарная политика будет нивелировать их влияние и способствовать снижению инфляции до 5,8% на конец следующего года и до 5% в 2020 году.
Согласно информации Нацбанка, в июне 2018 года потребительская инфляция существенно замедлилась до 9,9% в годовом измерении.
Напомним, что в марте этого года регулятор повысил учетную ставку до 17% годовых. В следующем месяце он сохранил показатели на этом же уровне. В мае 2018 года Нацбанк также сохранил учетную ставку на уровне 17% годовых. // 112.ua
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