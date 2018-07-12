Прокуратура Києва вимагає повернути у держвласність хлібну базу на Кіровоградщині за 60 млн.

Прокуратура міста Києва у судовому порядку домагається повернення у державну власність цілісного майнового комплексу Хлібної бази №78 вартістю 60 млн гривень, розташованого у Маловисківському районі Кіровоградської області.

Спірний цілісний майновий комплекс є об’єктом державної власності, що не підлягає приватизації і використовувався для здійснення своєї діяльності ДАК «Хліб України» та ДП «Державна продовольчо-зернова корпорація України».

Разом з тим, з’ясувалося, що незважаючи на встановлену законодавством заборону на відчуження вказаного майна, право власності на нього на підставі рішення виконавчого комітету Злинської сільської ради та виданого на його підставі свідоцтва про право власності було зареєстровано за ПАТ «ДПЗКУ».

У подальшому право власності на спірне майно на підставі свідоцтва про придбання майна з прилюдних торгів виданого нотаріусом було зареєстровано за ТОВ «Мейола Інвест».

Водночас прокуратурою м. Києва з’ясовано, що Кабінет Міністрів України згоду на відчуження цілісного майнового комплексу Хлібної бази №78 не надавав, а інформація про реєстрацію свідоцтва про придбання зазначеного майна з прилюдних торгів ТОВ «Мейола Інвест» в Реєстрі для реєстрації нотаріальних дій відсутня, оскільки вказане свідоцтво нотаріусом не видавалось.

У зв’язку з цим, прокуратура міста Києва звернулася з позовом до суду про визнання незаконним та скасування рішення, визнання недійсним свідоцтва про право власності, скасування рішення про державну реєстрацію права власності, визнання за державою права власності на «Хлібну базу №78».

Крім того, ухвалою Господарського суду Кіровоградської області від 09.07.2018 вжито заходів забезпечення позову шляхом накладення арешту на вказаний об’єкт нерухомості.

Прес-служба прокуратури міста Києва