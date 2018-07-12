Погода
Погода в Киеве
Погода в Днепропетровске
Погода во Львове

влажность:

давление:

ветер:

влажность:

давление:

ветер:

влажность:

давление:

ветер:

Знакомства
Фильмы
Погода

Письмо в УК

Фотогалерея

Ездит ли немецкая полиция на Porsche?

Ездит ли немецкая полиция на Porsche?

Голосование

Ваше отношение к новой полиции:

Стало значительно лучше
Стало лучше, но незначительно
Ничего не изменилось кроме формы и названия
Стало еще хуже
...

Технологии

Загрузка...
Загрузка...
Печать

В Одессе ночью мужчина стрелял по подросткам-скейтерам

12.07.2018 15:52

Мужчина стрелял из травматического оружия

В Одессе ночью на углу улиц Дерибасовская и Преображенская мужчина стрелял по подросткам, которые катались на скейтах. Об этом сообщил советник главы полиции области Руслан Форостяк в Facebook.

Фото с открытых источников

"Неустановленное лицо из хулиганских побуждений произвели несколько выстрелов из устройства по отстрелу травматического боеприпаса в группу молодежи, которая каталась на скейтах возле памятника Воронцову, двое из этих юношей получили телесные повреждения, один из них оказался несовершеннолетним", - заявил Форостяк.

Местная самооборона задержала правонарушителя и передала правоохранителям.

Позже мужчина был доставлен в отделение полиции, где сейчас решается вопрос о внесении сведений о событии в ЕРДР по признакам правонарушения, предусмотренного ч. 4 ст. 296 УК Украины, также решается вопрос о задержании правонарушителя в порядке ст. 208 УПК Украины.

Лицо проверяется на причастность к другим возможным правонарушениям. // 112.ua

 

Нашли орфографическую ошибку? Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter   
Редакция «УК» поможет отстоять ваши права и восстановить справедливость!
Пишите нам по адресу help@cripo.com.ua

Знаки зодиака

Овен

Телец
Близнецы

Рак
Лев

Дева
Весы

Скорпион
Стрелец

Козерог
Водолей

Рыбы
Предсказания    Хиромантия    Восточный гороскоп
Новости ТВ
Загрузка...
Экономические новости | Почта | Хостинг файлов
МетаНовости
Загрузка...