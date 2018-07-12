В Одессе ночью мужчина стрелял по подросткам-скейтерам

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Мужчина стрелял из травматического оружия
В Одессе ночью на углу улиц Дерибасовская и Преображенская мужчина стрелял по подросткам, которые катались на скейтах. Об этом сообщил советник главы полиции области Руслан Форостяк в Facebook.
"Неустановленное лицо из хулиганских побуждений произвели несколько выстрелов из устройства по отстрелу травматического боеприпаса в группу молодежи, которая каталась на скейтах возле памятника Воронцову, двое из этих юношей получили телесные повреждения, один из них оказался несовершеннолетним", - заявил Форостяк.
Местная самооборона задержала правонарушителя и передала правоохранителям.
Позже мужчина был доставлен в отделение полиции, где сейчас решается вопрос о внесении сведений о событии в ЕРДР по признакам правонарушения, предусмотренного ч. 4 ст. 296 УК Украины, также решается вопрос о задержании правонарушителя в порядке ст. 208 УПК Украины.
Лицо проверяется на причастность к другим возможным правонарушениям. // 112.ua
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