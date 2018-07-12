СБУ затримала на Луганщині російського снайпера (відео)

Контррозвідники Служби безпеки України затримали на Луганщині громадянина Російської Федерації, який воював на боці терористів.

Оперативники спецслужби встановили, що мешканець Казані був завербований представником ФСБ РФ у 2014 році для участі у бойових діях проти України. Зловмисник був учасником терористичних угруповань "прізрак" та "брянка ссср". Під керівництвом російських інструкторів він пройшов снайперську підготовку та воював проти сил антитерористичної операції поблизу Первомайська на Луганщині.

Співробітники СБ України задокументували, що у 2017 році росіянин був повторно завербований представниками терористичного угруповання "мгб лнр". Він отримав завдання перейти через лінію розмежування, «осісти» на підконтрольній українській владі території та чекати на подальші інструкції.

Оперативники Служби безпеки України, залучені до операції Об’єднаних сил, затримали терориста на Луганщині під час спроби перетину лінії розмежування.

Слідчі СБУ розпочали кримінальне провадження за ст. 258-3 Кримінального кодексу України. Затриманий знаходиться під вартою.

Тривають слідчі дії.

Прес-центр СБ України

