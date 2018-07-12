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Лидеры стран НАТО выдвинули требования к России по Донбассу

12.07.2018 16:18

 Из-за начатой Россией войны на востоке Украины погибли более 10 тысяч человек, констатировали в Альянсе

Россия должна вывести войска с Донбасса и прекратить всю политическую, финансовую и военную поддержку подконтрольным ей боевикам на оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей. Такое заявление лидеров стран НАТО было сделано по итогам заседания саммита Альянса в Брюсселе с участием Украины.
 
НАТО
 
В Альянсе напомнили, что за время спровоцированной Россией войны на Донбассе погибли более 10 тысяч человек, и конфликт также привел к гуманитарной катастрофе и переселению более 1,5 млн украинцев. Союзники поддерживают дипломатическое решение ситуации на востоке Украины в привязке к Минским соглашениям и призывают стороны выполнять договоренности.
 
"Россия как сторона Минского соглашения несет значительную ответственность в этом контексте. НАТО и Украина призвали Россию вывести ее войска и прекратить всю политическую, финансовую и военную поддержку управляемым Россией боевикам в Донецкой и Луганской областях. Лидеры НАТО и Украина подчеркнули, что обеспечение всеобъемлющего режима прекращения огня, вывод тяжелого вооружения, эффективный мониторинг и проверка со стороны Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ, вывод подчиненных российских формирований и тяжелой военной техники, а также разоружение незаконных групп остаются первыми важными шагами для деэскалации конфликта", – говорится в заявлении.
 
Также лидеры стран НАТО призвали Россию предоставить беспрепятственный доступ наблюдателей ОБСЕ на всю территорию конфликта, в том числе и к российско-украинской границе, а также вернуть российских офицеров в Совместный центр по контролю и координации ситуации на Донбассе.
 
Как сообщалось, лидеры стран НАТО сделали заявление и по Крыму. Главы государства в шоке от ситуации на оккупированном полуострове и обратились к России с призывом прекратить противоправные действия против украинцев. // Сегодня

 

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