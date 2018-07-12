Лидеры стран НАТО выдвинули требования к России по Донбассу

Из-за начатой Россией войны на востоке Украины погибли более 10 тысяч человек, констатировали в Альянсе

Россия должна вывести войска с Донбасса и прекратить всю политическую, финансовую и военную поддержку подконтрольным ей боевикам на оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей. Такое заявление лидеров стран НАТО было сделано по итогам заседания саммита Альянса в Брюсселе с участием Украины.

В Альянсе напомнили, что за время спровоцированной Россией войны на Донбассе погибли более 10 тысяч человек , и конфликт также привел к гуманитарной катастрофе и переселению более 1,5 млн украинцев. Союзники поддерживают дипломатическое решение ситуации на востоке Украины в привязке к Минским соглашениям и призывают стороны выполнять договоренности.

"Россия как сторона Минского соглашения несет значительную ответственность в этом контексте. НАТО и Украина призвали Россию вывести ее войска и прекратить всю политическую, финансовую и военную поддержку управляемым Россией боевикам в Донецкой и Луганской областях. Лидеры НАТО и Украина подчеркнули, что обеспечение всеобъемлющего режима прекращения огня, вывод тяжелого вооружения, эффективный мониторинг и проверка со стороны Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ, вывод подчиненных российских формирований и тяжелой военной техники, а также разоружение незаконных групп остаются первыми важными шагами для деэскалации конфликта", – говорится в заявлении.

Также лидеры стран НАТО призвали Россию предоставить беспрепятственный доступ наблюдателей ОБСЕ на всю территорию конфликта, в том числе и к российско-украинской границе, а также вернуть российских офицеров в Совместный центр по контролю и координации ситуации на Донбассе.