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В Facebook пометили россиян, «заинтересованных в измене» родине

12.07.2018 16:31

У рекламодателей появилась возможность легко выявить потенциальных изменников, используя лишь общедоступные инструменты

В Facebook с помощью рекламных инструментов автоматически пометили около 65 тысяч россиян, назвав их "заинтересованными в измене" родине. Об этом сообщает The Guardian.

Фото: Лайфхакер

Администрация соцсети не позволяет раскрывать информацию о пользователях третьим сторонам, однако рекламодатели могут легко выявить потенциальных изменников, используя лишь общедоступные инструменты. Например, они могут настроить таргетинг исключительно на помеченных пользователей из России, а затем записывать IP-адреса тех, кто перешел по ссылке.

С помощью точно такого же агоритма, правительство РФ могло спокойно вычислить потенциальных "предателей".

"Официально интернет не подвергается цензуре в России. Однако эти методы, которые Facebook, вероятно, невольно дал российским властям, значительно облегчат госорганам возможность систематически отслеживать лиц, помеченных как потенциальные изменники родины", – заявил преподаватель политологии в Университете Орхуса Метте Скак (Mette Skak). // Сегодня

 

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