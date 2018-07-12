В Facebook пометили россиян, «заинтересованных в измене» родине

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У рекламодателей появилась возможность легко выявить потенциальных изменников, используя лишь общедоступные инструменты
В Facebook с помощью рекламных инструментов автоматически пометили около 65 тысяч россиян, назвав их "заинтересованными в измене" родине. Об этом сообщает The Guardian.
Администрация соцсети не позволяет раскрывать информацию о пользователях третьим сторонам, однако рекламодатели могут легко выявить потенциальных изменников, используя лишь общедоступные инструменты. Например, они могут настроить таргетинг исключительно на помеченных пользователей из России, а затем записывать IP-адреса тех, кто перешел по ссылке.
С помощью точно такого же агоритма, правительство РФ могло спокойно вычислить потенциальных "предателей".
"Официально интернет не подвергается цензуре в России. Однако эти методы, которые Facebook, вероятно, невольно дал российским властям, значительно облегчат госорганам возможность систематически отслеживать лиц, помеченных как потенциальные изменники родины", – заявил преподаватель политологии в Университете Орхуса Метте Скак (Mette Skak). // Сегодня
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