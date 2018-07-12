В России гардеробщица воровала у школьников смартфоны и дарила внукам

Жительница Находки предстанет перед судом за кражу мобильных телефонов у школьников. Как сообщает телеканал "360 градусов", злоумышленница работала гардеробщицей в одной из школ города.

В июне 2017 года женщина нашла в кабинете смартфон стоимостью 7,5 тысяч рублей и присвоила его, а позже подарила его своей внучке. В феврале 2018 года она украла из раздевалки второй смартфон стоимостью 8,5 тысяч рублей и подарила его внуку.

Оба гаджета были найдены при помощи системы поиска мобильных устройств по IMEI, свою вину женщина признала. В настоящее время уголовное дело о краже направлено в суд. // NEWSru.com