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В России гардеробщица воровала у школьников смартфоны и дарила внукам

12.07.2018 16:45

Жительница Находки предстанет перед судом за кражу мобильных телефонов у школьников. Как сообщает телеканал "360 градусов", злоумышленница работала гардеробщицей в одной из школ города.

В июне 2017 года женщина нашла в кабинете смартфон стоимостью 7,5 тысяч рублей и присвоила его, а позже подарила его своей внучке. В феврале 2018 года она украла из раздевалки второй смартфон стоимостью 8,5 тысяч рублей и подарила его внуку.

Оба гаджета были найдены при помощи системы поиска мобильных устройств по IMEI, свою вину женщина признала. В настоящее время уголовное дело о краже направлено в суд. // NEWSru.com

 

 

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