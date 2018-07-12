В Одессе автоледи сбила женщину и сбежала

Женщина-водитель совершила наезд на пожилую женщину и скрылся с места ДТП. Инцидент произошел в Одессе.

Об этом сообщили в пресс-службе патрульной полиции Одесской области, передает УНН.

"Вчера, около 20:00, на улице Львовской произошло дорожное происшествие с участием пешехода", - говорится в сообщении.

По предварительным данным, женщина-водитель автомобиля Mercedes совершила наезд на прохожую, которая пересекала проезжую часть по пешеходному переходу. После этого нарушитель продолжила движение и исчезла в неизвестном направлении.

"В результате ДТП женщина-пешеход получила телесные повреждения. Карета скорой помощи доставила пострадавшую в медицинское учреждение для оказания неотложной помощи. Благодаря неравнодушным свидетелям, полицейские получили видеозаписи с места происшествия", - отметили в полиции.

Личность нарушительницы установили. Ею оказалась 29-летняя женщина. Ее передали следователю для оформления необходимых материалов дела. Достоверные обстоятельства происшествия выясняются следствием.