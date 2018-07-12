На Кіровоградщині викрили шахрая, який привласнив кошти на лікування тяжкохворого малюка

За попередніми даними, дізнавшись про біду у родині зі ЗМІ, 29-річний раніше судимий чоловік скористався вказаними в оголошенні реквізитами. Згодом за допомогою мобільного додатку провів банківську операцію та привласнив благодійні внески.

Про те, що з банківського рахунку, відкритого для збору коштів на лікування однорічного Даніїла Калько, невідомі знімають кошти, здогадалася його мама Ірина. Про цей факт жінка повідомила поліцейським.

Правоохоронці провели низку оперативно-розшукових заходів та встановили особу чоловіка, причетного до скоєння даного кримінального правопорушення. Ним виявився непрацюючий, раніше судимий житель Олександрійського району. Під час обшуку в нього було виявлено та вилучено банківську картку, з допомогою якої підозрюваний переводив чужі гроші у готівку.

29-річний чоловік вже притягувався до кримінальної відповідальності за скоєння розбійного нападу. Саме у в’язниці він і дізнався про такий вид «заробітку», як телефонні шахрайства.

Про свій минулий кримінальний досвід громадянин «пригадав» наприкінці червня, коли побачив відеосюжет про історію маленького хлопчика, батьки якого просили про допомогу небайдужих громадян у зборі коштів на дороговартісну операцію для їх дитини.

Скориставшись довірою рідних хлопчика, шахрай провів низку маніпуляцій, внаслідок яких отримав гроші з банкомату на території одного з районів області.

За цим фактом триває розслідування у рамках кримінального провадження, розпочатого за ч. 1 ст. 190 (шахрайство) Кримінального кодексу України.

Про історію, яка завдяки втручанню поліцейських отримала надію на щасливе завершення, розповіла мама хлопчика – Ірина Калько.

"Про хворобу нашого сина ми дізналися не відразу. Пройшли ретельне медичне обстеження, встановили діагноз, з’ясували, яким чином можемо провести лікування. Для того, аби операція пройшла успішно, її потрібно зробити якнайшвидше, а це значна сума коштів, яких не маємо. Ми вірили, що люди не залишаться байдужими і відгукнуться. Шкода, що знайшовся і той, кому «не пекли» руки дитячі гроші. Я щиро дякую працівникам поліції за їх роботу. Спасибі, що належним чином виконують свої обов’язки та допомагають людям", – говорить мама Даніїла.

Сектор комунікації

поліції Кіровоградської області