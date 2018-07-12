«Садового геть!»: у Львівській міській раді сталася серйозна бійка (відео)

Перед цим працівники Комунальної третьої стоматологічної поліклініки, які очікували на рішення ради щодо заборгованості зарплат, вкотре вимагали їх почути. У той час депутати продовжували слухати питання порядку денного.
Після цього до зали увірвалися молодики та розпочали бійку із представниками «Муніципальної варти». При цьому медики продовжували скандувати: «Садового геть!»
До слова, мер Львова на сесію на вимогу медиків так і не з'явився.
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