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«Садового геть!»: у Львівській міській раді сталася серйозна бійка (відео)

12.07.2018 17:40

 Сьогодні, 12 липня, під час сесії Львівської міської ради сталася серйозна бійка.

Про це повідомляє кореспондент «Вголосу».
 
Львів
 
Перед цим працівники Комунальної третьої стоматологічної поліклініки, які очікували на рішення ради щодо заборгованості зарплат, вкотре вимагали їх почути. У той час депутати продовжували слухати питання порядку денного. 
 
Після цього до зали увірвалися молодики та розпочали бійку із представниками «Муніципальної варти». При цьому медики продовжували скандувати: «Садового геть!» 
 
До слова, мер Львова на сесію на вимогу медиків так і не з'явився. 

 

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