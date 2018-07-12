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В Измаиле сын палкой забил отца до смерти

12.07.2018 18:10

В Измаиле сын зверски избил 70-летнего отца, в результате чего пожилой мужчина умер.

Как сообщили «Бессарабии INFORM» источники в полиции, злоумышленник уже сознался в содеянном.

убийство

На данный момент на месте происшествия работает следственно-оперативная группа и ведутся следственные действия.

Официально в Измаильском отделе полиции подтвердили факт происшествия, но подробности обещали сообщить позже.

По предварительным данным, 46-летний сын погибшего избил отца палкой, нанеся ему множество тяжелых травм.

 

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