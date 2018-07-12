Рада поддержала поправку МВФ для работы Антикоррупционного суда

Верховная Рада приняла президентский законопроект о "Внесение изменений в закон о судоустройстве и статусе судей", необходимого для функционирования Антикоррупционного суда.

За соответствующий законопроект проголосовали 254 народных депутата, передает корреспондент УНН.

Законопроектом предусматривается, что все судебные дела в отношении подозреваемых в коррупции чиновников, которые рассматриваются в судах первой инстанции и апелляционной, передаются в Высший антикоррупционный суд после создания последнего. Принятие этой поправки требовал МВФ.

Как отметил докладчик по этому вопросу народный депутат Сергей Алексеев, по сравнению с редакцией первого чтения изъято положение об учете при разделе дел в судах, местонахождением которых являются несколько населенных пунктов, расположение рабочих мест судов в соответствующих населенных пунктах.

Кроме этого, изъято по всему тексту положения редакции первого чтения, которым предлагалась ликвидация территориальных управлений Государственной судебной администрации Украины.

Также изъято положение редакции первого чтения, которым предлагались изменения в регулирование работы Общественного совета добродетели.

И изъято положение редакции первого чтения по установлению возможного привлечения к дисциплинарной ответственности как судьи председателя суда, заместителя председателя суда за невыполнение решения Высшего совета правосудия. Дело в том, что когда председатель суда или его заместитель выполняют административную функцию, это работа не связана с совершением этим лицом непосредственно правосудия.

"Также с целью повышения и качественного улучшения процедуры проведения специальной проверки, что позволит не растягивать во времени будущие конкурсы, учтены предложения по уточнению документов, подлежащих для участия в отборе кандидата на должность судьи, а также уточнения полномочия ВККС", - добавил докладчик.

Как сообщал УНН, 26 июня Президент Украины Петр Порошенко подписал закон о создании Высшего антикоррупционного суда.

Напомним, 14 июня закон о Антикоррупционный суд вступил в силу.