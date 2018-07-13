Аплеляционный суд Харькова оставил в силе приговор антимайдановцу «Топазу»

Апелляционный суд Харьковской области принял решение частично удовлетворить апелляцию, которую подала защита антимайдановца Игната Кромского, известного как "Топаз". Об этом сообщил адвокат Кромского Александр Шадрин, передает Интерфакс-Украина.

"Суд удовлетворил нашу жалобу частично и направил в части гражданского иска на новое рассмотрение. В остальной части жалобы отказано, оставлен в силе приговор Киевского райсуда", - заявил адвокат. Он также отметил, что защита намерена подать кассацию и обратиться в Верховный суд.

Игнат Кромской был членом охраны "Антимайдана" в Мариинском парке в Киеве. Стал известен по позывному "Топаз" после появления в видео, снятого в лагере "Антимайдана". Также он участвовал в захвате здания Харьковской ОГА 1 марта 2014 года, а также был активным участником в массовых беспорядках весной 2014 года.

Игнат Кромской, более известный под кличкой «Топаз» на Антимайдане в Киеве

Впервые его изловили в Киеве и там же он впервые стал известен широкой публике, рассказав о себе на камеру. Причем, от этого выступления складывалось жалкое впечатление.

Но уже в марте 2014 го, он вдруг стал говорить вполне связно.

Вскоре после этого чудесного преображения он был признан сепаратистом и приговорен судом к домашнему аресту — на время расследования его деятельности. На самом же деле Игнат Кромской — уголовник-рецидивист, который неоднократно привлекался к уголовной ответственности, причем по совершенно разным статьям.

30 января 2018 года Киевский райсуд Харькова признал Игната Кромского виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч.1. ст. 110, ч.1 ст. 294 и ч.2 ст. 289 Уголовного кодекса Украины - посягательство на территориальную целостности и неприкосновенность Украины, массовые беспорядки и незаконное завладение транспортным средством. Суд приговорил его к 8 годам лишения свободы с конфискацией всего имущества.

В решении суда также указывалось, что часть предварительного заключения (с 28 марта по 29 марта 2014, с 26 апреля по 12 сентября 2014, с 17 декабря 2014 до 20 июня 2017 года) должна быть засчитана в срок отбывания наказания из расчета день за два. После 20 июня 2017 года предварительное заключение засчитывается в срок отбывания наказания из расчета один к одному в соответствии с "законом Савченко". Таким образом, "Топазу" на момент вынесения приговора оставалось провести за решеткой ещё около двух лет.