Погода
Погода в Киеве
Погода в Днепропетровске
Погода во Львове

влажность:

давление:

ветер:

влажность:

давление:

ветер:

влажность:

давление:

ветер:

Знакомства
Фильмы
Погода

Письмо в УК

Фотогалерея

Ездит ли немецкая полиция на Porsche?

Ездит ли немецкая полиция на Porsche?

Голосование

Ваше отношение к новой полиции:

Стало значительно лучше
Стало лучше, но незначительно
Ничего не изменилось кроме формы и названия
Стало еще хуже
...

Технологии

Загрузка...
Загрузка...
Печать

В Белой Церкви мужчина зарезал знакомого, сдавшего его ноутбук в ломбард

13.07.2018 01:21

Житель Белой Церкви из-за ноутбука зарезал ножом знакомого.

Сотрудники Белоцерковского отдела полиции оперативно установили и задержали 42-летнего местного жителя, который после совместного распития спиртного нанес смертельное ножевое ранение знакомому. Мужчины решали давний конфликт из-за ноутбука, который пострадавший пообещал отремонтировать и вернуть задержанному, но вместо этого сдал его в ломбард.

Задержанному грозит до 10 лет тюрьмы

Во время драки подозреваемый выхватил нож и ударил 41-летнего мужчину. Полученное проникающее ножевое ранение оказалось несовместимо с жизнью.

Злоумышленника задержали в порядке ст. 208 УПК Украины. До избрания меры пресечения он будет находиться под стражей.

Продолжается расследование в рамках открытого уголовного производства по ч.2 ст. 121 (Умышленное тяжкое телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины. Задержанному грозит до 10 лет лишения свободы. // Сегодня

 

Нашли орфографическую ошибку? Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter   
Редакция «УК» поможет отстоять ваши права и восстановить справедливость!
Пишите нам по адресу help@cripo.com.ua

Знаки зодиака

Овен

Телец
Близнецы

Рак
Лев

Дева
Весы

Скорпион
Стрелец

Козерог
Водолей

Рыбы
Предсказания    Хиромантия    Восточный гороскоп
Новости ТВ
Загрузка...
Экономические новости | Почта | Хостинг файлов
МетаНовости
Загрузка...