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Убийца 6 человек, получивший второй срок за пьяное вождение, вышел... по амнистии

13.07.2018 02:07

Виновник ДТП с 6 погибшими в Харькове, получивший второй срок за пьяное вождение, вышел по амнистии

Харьковчанин Андрей Полтавец, досрочно освобожденный от отбытия наказания за ДТП с шестью жертвами и получивший затем второй срок за вождение в пьяном виде, вышел на свободу по амнистии.

Виновник ДТП с 6 погибшими в Харькове, получивший второй срок за пьяное вождение, вышел по амнистии

Об этом сообщила завсектором по связям со СМИ и общественностью Северо-Восточного межрегионального управления по вопросам исполнения уголовных наказаний и пробации Министерства юстиции Ольга Кузнецова, передает "Укринформ".

"Андрей Полтавец, который отбывал наказание в Хролевському исправительном центре №140 с 10 мая 2018 года, освобожден по амнистии 8 июня 2018 года", - отметила Кузнецова.

По ее словам, сведений о том, где он находился ранее, у нее нет.

Напомним, 2 мая 2008 в Харькове Полтавец в пьяном виде въехал на джипе Mitsubishi L-200 на трамвайную остановку возле Южного вокзала, тогда шесть человек, включая двух детей, погибли на месте. Вина водителя была доказана и суд назначил ему наказание в виде 10 лет тюрьмы с лишением права управлять транспортными средствами на 3 года.

Освободившись досрочно в сентябре 2015 года, Полтавец на путь исправления не стал. 24 октября, несмотря на изъятое у него водительское удостоверение, будучи нетрезвым, он снова сел за руль.

20 декабря 2017 года Червонозаводский райсуд Харькова признал виновным и приговорил его к 2 годам и 9 месяцам лишения свободы. // LB.ua/society/2018/07/12/402687_vinovnik_dtp_6_pogibshimi_harkove.html

 

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