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При взрыве на химзаводе в Китае погибли 19 человек

13.07.2018 09:05

Причина взрыва пока не известна

В Китае в провинции Сычуань в индустриальном парке произошел взрыв, в результате которого погибло 19 человек и еще 12 получили ранения. Об этом сообщает Reuters.

International Business Times

По словам властей округа Цзяньян, взрыв произошел на химическом заводе Yibin Hengda Technology, который производит химикаты для пищевой и фармацевтической промышленности.

Агенство Синьхуа сообщает о том, что все раненные находятся в стабильном состоянии. Полиция начала расследование, сообщает агентство новостей. Причина взрыва пока не известна. Окна соседних зданий были разрушены в результате взрыва на заводе.

Согласно информации региональное бюро охраны окружающей среды, завод имеет три производственные линии: 300 тонн в год бензойной кислоты, которая используется в пищевых консервантах, и 2 тыс. тонн 5-нитроизофталевой кислоты для лекарственных средств и красителей. // 112.ua

 

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