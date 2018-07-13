В Днепре в результате взрыва на предприятии погибли два человека

Вчера, 12 июля, в 16:49 в службу спасения "101" поступило сообщение о взрыве, который прогремел в городе Днепр на улице Курсантская, Самарского района. В результате инцидента погибли два человека.

Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу ГСЧС в Днепропетровской области.

Уже на месте происшествия установлено, что произошел взрыв в цехе во время технологического процесса в электрической печи по плавлению специальных металлов опасной смеси, без последующего горения вследствие чего разрушена кирпичная печь и металлический бункер над ней.

Подразделением ГУ ГСЧС в Днепропетровской области изъято из-под кирпичей 1 человека, еще одного человека из-под завалов вытащили работники предприятия до прибытия подразделений ГУ ГСЧС в области.

В результате взрыва погиб один человек и один человек в тяжелом состоянии госпитализирован во 2-ю городскую больницу, но в 19-25 он умер.