В Днепре в результате взрыва на предприятии погибли два человека

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Вчера, 12 июля, в 16:49 в службу спасения "101" поступило сообщение о взрыве, который прогремел в городе Днепр на улице Курсантская, Самарского района. В результате инцидента погибли два человека.
Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу ГСЧС в Днепропетровской области.
Уже на месте происшествия установлено, что произошел взрыв в цехе во время технологического процесса в электрической печи по плавлению специальных металлов опасной смеси, без последующего горения вследствие чего разрушена кирпичная печь и металлический бункер над ней.
Подразделением ГУ ГСЧС в Днепропетровской области изъято из-под кирпичей 1 человека, еще одного человека из-под завалов вытащили работники предприятия до прибытия подразделений ГУ ГСЧС в области.
В результате взрыва погиб один человек и один человек в тяжелом состоянии госпитализирован во 2-ю городскую больницу, но в 19-25 он умер.
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