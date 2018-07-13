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В Киеве «героя парковки», который парализовал движение, наказали... «х**лом» (фото)

13.07.2018 09:38

 Неподалеку от метро "Лесная" в Киеве "герой парковки" парализовал движение транспорта, из-за чего очевидцы выцарапали ругательство на капоте его авто.

Соответствующие фото были опубликованы в группе Telegram dtp.kiev.ua.

Фото: t.me/dtpkiev

Отмечается, что об инциденте рассказал очевидец Артем Воротников, - он и прислал фотографии. По его словам, горе-водитель оставил свой автомобиль прямо на пешеходном переходе на перекрестке, из-за чего оказалось парализовано движение всех транспортных средств в районе.

Так, киевлянам пришлось самостоятельно перенести автомобиль. В качестве отместки за плохую парковку на капоте нацарапали слово "х**ло". // Апостроф

 

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