87-летний россиянин убил тростью приятеля во время игры в карты

Карточная игра в одном из дворов Ульяновска закончилась убийством 64-летнего местного жителя его 87-летним знакомым. Теперь в этой истории разбирается региональный Следственный комитет. По факту преступления возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 ("Убийство") УК РФ, сообщается на сайте ведомства.

По данным следствия, вечером 10 июля пожилой мужчина в ходе ссоры со своим приятелем во дворе одного из домов по улице Хрустальной ударил его деревянной тростью в область головы. От удара трость сломалась. После этого пенсионер острой частью обломка трости нанес один удар в область груди своего визави, от которого тот скончался на месте, говорится в сообщении СК.

По информации сайта 1ul.ru, тем вечером четверо мужчин собрались во дворе на улице Хрустальной рядом с детской площадкой, чтобы поиграть в карты. В процессе игры между двумя ее участниками возник конфликт, обернувшийся трагедией. При этом 87-летний картежник не пытался покинуть место происшествия после совершенного убийства, отмечает портал.

В настоящее время следователи решают вопрос о предъявлении обвинения 87-летнему пенсионеру и избрании в отношении него меры пресечения в виде домашнего ареста, уведомили в СК. // NEWSru.com



