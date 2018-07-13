На Запоріжжі чоловіка затримали за спробу підкупу поліцейського

Щоб повернути транспортний засіб, вилучений напередодні правоохоронцями, чоловік прийшов з хабарем до начальника слідчого підрозділу місцевої поліції. Мешканця Запоріжжя затримали працівники внутрішньої безпеки Національної поліції та обласної поліції під час спроби передачі хабара.

Співробітники запорізької поліції під час огляду автомобіля, на якому пересувалися двоє осіб, виявили канабіс. Один з чоловіків запевнив, що наркотичну речовину перевозив для власного вжитку. За цим фактом слідчими Орієівсьького відділення поліції було розпочато кримінальне провадження.

Виявлену наркотичну речовину вилучили, як і автомобіль фігуранта. Та невдовзі власник машини зустрівся з начальником слідчого відділення зазначеного підрозділу поліції і запропонував «винагороду» за повернення транспортного засобу.

30-річний майор поліції про корупційну пропозицію відразу доповів керівництву та працівникам Запорізького управління Департаменту внутрішньої безпеки Нацполіції.

За матеріалами Управління внутрішньої безпеки Нацполіції, слідчі обласної поліції розпочали кримінальне провадження.

При передачі неправомірної вигоди посадовцю поліції у розмірі трьох тисяч гривень 29-річного мешканця Запоріжжя затримали оперативники внутрішньої безпеки НПУ та працівники поліції області.

Вирішується питання щодо оголошення йому про підозру. Наразі його затримано в порядку ст.208 КПК України.

Департамент внутрішньої безпеки

Національної поліції України