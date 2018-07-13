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Операція об’єднаних сил. Ранкове зведення 13 липня 2018 року

13.07.2018 10:27

12 липня, обстановка в районі операції Об’єднаних сил залишалася контрольованою. Російські окупаційні війська 24 рази порушували режим припинення вогню, 2 з яких – із важкого озброєння.

На Луганському та Горлівському напрямках було тихо.

ООС

На Попаснянському та Світлодарському напрямках ворог обстріляв з великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї захисників населених пунктів Троїцьке та Новолуганське.

На Донецькому напрямку 8 разів ворог обстріляв з великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї позиції Об’єднаних сил у районах населених пунктів Мар’їнка, Березове, Авдіївка та Опитне.

На Маріупольському напрямку минулої доби знову було найгарячіше. 14 разів російські найманці обстрілювали наших захисників. Прицільний вогонь з гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї вівся по підрозділах біля населених пунктів Водяне, Павлопіль, Талаківка, Лебединське та Пищевик. Поряд із цим, ворог вперше за шість днів використав заборонені Мінськими домовленостями 82-мм міномети і випустив по захисниках Павлополя та Водяного 14 мін.

Нажаль, внаслідок активних бойових дій трьох військовослужбовців Об’єднаних сил було поранено.

Упродовж поточної доби бойовики російських окупаційних військ 2 рази порушили режим припинення вогню на Донецькому та Маріупольському напрямках. З гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї були обстріляні позиції наших захисників біля Мар’їнки та Талаківки.

За уточненими даними розвідки двох окупантів було знищено та трьох поранено.

Операція об'єднаних сил / Joint Forces Operation

 

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