На Кіровоградщині затримано двох осіб, які намагалися відкупитися за вчинення злочинів

Чоловік та жінка були викриті поліцією Кіровоградської області у кишенькових крадіжках. Аби уникнути відповідальності спільники намагалися підкупити посадовця поліції.

Двох мешканців Дніпропетровської області співробітники оперативно-пошукового відділу УКР поліції Кіровоградщини запідозрили у вчиненні кишенькових крадіжок. Користуючись нагодою, чоловік та жінка цупили у людей гроші та мобільні телефони.

За цим фактом слідчі обласної поліції розпочали кримінальне провадження. Фігуранти справи, 29-річний чоловік та його 24-річна спільниця, запропонували начальникові ОПВ УКР обласної поліції сім тисяч гривень хабара.

Майор поліції доповів про подію рапортом працівникам Кіровоградського управління Департаменту внутрішньої безпеки НПУ.

За матеріалами УДВБ слідчими ГУНП області, під процесуальним керівництвом прокуратури, було розпочато кримінальне провадження за ч.3 ст.369 Кримінального кодексу України.

Хабародавців затримали відразу після передачі ними посадовцю поліції першої частини суми – п’ять тисяч гривень.

Тривають заходи щодо оголошення підозри фігурантам та обрання міри запобіжного заходу. За підкуп службової особи затриманим загрожує позбавлення волі на строк від 4 до 8 років.

Департамент внутрішньої безпеки

Національної поліції України