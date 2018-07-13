Оголошено підозру зловмиснику, який у масці «спайдермена» вчиняв розбійні напади у Києві

Так, з початку березня 2018 року Києві невідомою особою було скоєно ряд розбійних нападів на різні кредитні установи. Заходячи до приміщень, зловмисник одягав дитячі маскарадні маски «Людини-павука», «Бетмена» та, погрожуючи предметом, схожим на ніж, вимагав надати усі гроші, які знаходилися у касі. Загальний розмір матеріальної шкоди, завданої вчиненими нападами, становить близько 32 тис. грн.

За результатами слідчих (розшукових) заходів зловмисника вдалося встановити та затримати. На даний час установлена його причетність до 3 розбійних нападів.

Процесуальним керівником у кримінальному провадженні затриманому повідомлено про підозру за ч.3 ст.187 (напад з метою заволодіння чужим майном, поєднаний із погрозою застосування насильства, небезпечного для життя та здоров’я особи, яка зазнала нападу, поєднаний з проникненням у інше приміщення) КК України.

Вирішується питання щодо обрання зловмиснику запобіжного заходу у виді тримання під вартою. Досудове слідство триває.

Прес-служба прокуратури міста Києва