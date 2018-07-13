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Оголошено підозру зловмиснику, який у масці «спайдермена» вчиняв розбійні напади у Києві

13.07.2018 10:52

Київською місцевою прокуратурою № 5 повідомлено про підозру 35-річному мешканцю столиці за фактом вчинення розбійних нападів, поєднаних із погрозою застосування насильства.

Так, з початку березня 2018 року Києві невідомою особою було скоєно ряд розбійних нападів на різні кредитні установи. Заходячи до приміщень, зловмисник одягав дитячі маскарадні маски «Людини-павука», «Бетмена» та, погрожуючи предметом, схожим на ніж, вимагав надати усі гроші, які знаходилися у касі. Загальний розмір матеріальної шкоди, завданої вчиненими нападами, становить близько 32 тис. грн.

Фото Прокуратура міста Києва.

За результатами слідчих (розшукових) заходів зловмисника вдалося встановити та затримати. На даний час установлена його причетність до 3 розбійних нападів.

Процесуальним керівником у кримінальному провадженні затриманому повідомлено про підозру за ч.3 ст.187 (напад з метою заволодіння чужим майном, поєднаний із погрозою застосування насильства, небезпечного для життя та здоров’я особи, яка зазнала нападу, поєднаний з проникненням у інше приміщення) КК України.

Вирішується питання щодо обрання зловмиснику запобіжного заходу у виді тримання під вартою. Досудове слідство триває.

Прес-служба прокуратури міста Києва

 

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