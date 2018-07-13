На Закарпатті чоловік, захищаючи доньку, вдарив зятя ножем у живіт

Виноградівські поліцейські розпочали слідство за фактом умисного тяжкого тілесного ушкодження мешканцю села Горбки. Причетного до вчиненого злочину поліція затримала, він перебуває в ізоляторі тимчасового тримання.

Учора, 11 липня, близько 02:30 години ночі до поліції надійшло повідомлення про отриманя ножового поранення жителем села Горбки, що на Виноградівщині.

Cлідчо-оперативна група виноградівської поліції на місці події встановила, що між сімейним подружжям виник конфлікт, в який втрутився батько заявниці. 58-річний чоловік, захищаючи доньку, дістав складний ніж і наніс ним удар у живіт 34-річному зятю. З місця події вилучили знаряддя злочину - ніж.

Потерпілого доставили до медзакладу із проникаючим пораненням живота. Зі слів, медиків потерпілий перебуває у важкому стані.

За фактом умисного тяжкого тілесного ушкодження розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за частиною 1 статті 121 Кримінального кодексу України. Чоловіка затримали в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Йому вже повідомили про підозру у скоєному злочині та вирішується питання щодо обрання міри запобіжного заходу. Відповідно до санкції статті чоловікові загрожує позбавлення волі від п’яти до восьми років, повідомляють у відділі комунікації поліції Закарпатської області. // zakarpattya.net.ua