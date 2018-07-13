У Маріуполі правоохоронці виявили схрон бойовиків та викрадену у 2014 році автівку

Розшуковці обласного главку поліції спільно зі Службою безпеки України встановили, що іномарку було викрадено з автокрамниці під час безладів у 2014 році. З її салону вилучено автомати, що попередньо належать військовій частині АР Крим, гранатомет та близько тисячі набоїв. Особи зрадників встановлені.

За наявною інформацією правоохоронці двох силових відомств провели обшукові заходи у гаражі маріупольського кооперативу (Приморський район). Його власником є місцевий мешканець, проте приміщення він здав знайомим 4 роки тому. Саме там, за металевими дверима, й була схованка терористів.

У відігнаному автомобілі поліцейські виявили 8 автоматів, гранатомет з 3 пострілами до нього, та з тисячу набоїв. Крім того, в салоні було заховано георгіївські стрічки та камуфляж з плямами крові. Це дає змогу припускати, що господаря речей було поранено.

Також оперативникам відомо, що під час звільнення Маріуполя терористи втекли на тимчасово окуповану територію, де наразі продовжують воювати проти України. Їх особи встановлені.

Відкрито кримінальне провадження з попередньою кваліфікацією за ч.1 ст.263 «Незаконне поводження зі зброєю, боєприпасами та вибуховими речовинами» Кримінального кодексу України. Робота за цим фактом триває.

Відділ комунікації поліції

Донецької області