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У Києві «на гарячому» затримали продавця кокаїну та покупця

13.07.2018 11:46

Київською місцевою прокуратурою № 7 спільно з 3 Управлінням ГУ БКОЗ СБУ України у ході спецоперації затримано при збуті кокаїну наркоторгівця та покупця.

Крім того, за результатами обшуку, проведеного за місцем проживання наркозбувача, правоохоронці вилучили майже 200 г кокаїну та близько 200 таблеток наркотичного засобу МДМА.

Фото Прокуратура міста Києва.

За приблизними підрахунками, вартість вилученого кокаїну «на чорному ринку» становить близько 34 тис. доларів США.

На даний час обидва зловмисники затримані в порядку ст. 208 КПК України.

Місцевою прокуратурою до Подільського районного суду м. Києва подано клопотання про призначення експертизи по вилученим речовиним. Після отримання висновку експерта буде вирішено питання повідомлення затриманим особам про підозру за ст. 307 та 309 КК України. Досудове слідство триває.

Прес-служба прокуратури міста Києва

 

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