В самолете Иркутск-Москва избили польского дипломата

Представитель Министерства иностранных дел Польши сообщил, что в среду, во время возвращения из командировки в самолете сообщением Иркутск-Москва был избит польский дипломат. Нападающий, который, по словам свидетелей, вероятно, является психически неуравновешенным, задержали.

Об этом сообщает УНН со сылкой на "Польское радио".

Пострадавший получил немедленную и необходимую помощь как со стороны польского консульства в Москве, так и Министерства иностранных дел Польши. Об инциденте сообщили полицию. Дипломат прошел необходимое медицинское обследование и вернулся в Польшу.

Директор пресс-службы МИД Польши Артур Льомпарт сообщил, что теперь, после предоставления дипломату помощи и его возвращения, Посольство Республики Польша в Москве обратится к российским властям с требованием разъяснения обстоятельств инцидента и привлечения злоумышленника к ответственности.