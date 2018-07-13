Погода
Погода в Киеве
Погода в Днепропетровске
Погода во Львове

влажность:

давление:

ветер:

влажность:

давление:

ветер:

влажность:

давление:

ветер:

Знакомства
Фильмы
Погода

Письмо в УК

Фотогалерея

Ездит ли немецкая полиция на Porsche?

Ездит ли немецкая полиция на Porsche?

Голосование

Ваше отношение к новой полиции:

Стало значительно лучше
Стало лучше, но незначительно
Ничего не изменилось кроме формы и названия
Стало еще хуже
...

Технологии

Загрузка...
Загрузка...
Печать

Рада поддержала законопроект о новых штрафах за нарушение правил ввоза авто в Украину

13.07.2018 12:15

"За" проголосовали 256 народных депутатов

Верховная Рада поддержала за основу законопроект № 8488, который предусматривает повышение ответственности за нарушение правил ввоза автомобиля в Украину. 

Из открытых источников

Документ устанавливает единый срок применения санкций при нарушении таможенных правил - полгода со дня выявления нарушения.

За управление автомобилем, который в Украину ввез другой человек для предпринимательской деятельности, предусмотрен штраф 8500 грн, а во второй раз в течение года - 17 тыс. грн с лишением права управления авто на один год с платным изъятием авто или без него.

За превышение сроков ввоза для предпринимательской деятельности на 10-20 дней предлагается установить штраф 17 тыс. грн, на период 20-30 суток - 85 тыс. грн, более 30 суток - 170 тыс. грн или конфискация по решению суда.

Также прописали новые санкции за нарушение сроков транзита. За "просрочку" на 10-20 дней предусмотрен штраф 8500 грн, от 20 до 30 суток - 85 тыс. грн, более чем за 30 суток, а также по раскомплектование авто - 170 тыс. грн или конфискация по решению суда. Отметим, сейчас штраф составляет 8500 грн при превышении срока более чем на 10 суток. // 112.ua

 

Нашли орфографическую ошибку? Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter   
Редакция «УК» поможет отстоять ваши права и восстановить справедливость!
Пишите нам по адресу help@cripo.com.ua

Знаки зодиака

Овен

Телец
Близнецы

Рак
Лев

Дева
Весы

Скорпион
Стрелец

Козерог
Водолей

Рыбы
Предсказания    Хиромантия    Восточный гороскоп
Новости ТВ
Загрузка...
Экономические новости | Почта | Хостинг файлов
МетаНовости
Загрузка...