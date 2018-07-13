Рада поддержала законопроект о новых штрафах за нарушение правил ввоза авто в Украину

Верховная Рада поддержала за основу законопроект № 8488, который предусматривает повышение ответственности за нарушение правил ввоза автомобиля в Украину.

Документ устанавливает единый срок применения санкций при нарушении таможенных правил - полгода со дня выявления нарушения.

За управление автомобилем, который в Украину ввез другой человек для предпринимательской деятельности, предусмотрен штраф 8500 грн, а во второй раз в течение года - 17 тыс. грн с лишением права управления авто на один год с платным изъятием авто или без него.

За превышение сроков ввоза для предпринимательской деятельности на 10-20 дней предлагается установить штраф 17 тыс. грн, на период 20-30 суток - 85 тыс. грн, более 30 суток - 170 тыс. грн или конфискация по решению суда.

Также прописали новые санкции за нарушение сроков транзита. За "просрочку" на 10-20 дней предусмотрен штраф 8500 грн, от 20 до 30 суток - 85 тыс. грн, более чем за 30 суток, а также по раскомплектование авто - 170 тыс. грн или конфискация по решению суда. Отметим, сейчас штраф составляет 8500 грн при превышении срока более чем на 10 суток. // 112.ua