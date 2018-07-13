Рада в первом чтении одобрила снижение ставок акцизов на ввоз авто

Парламентарии 260 голосами поддержали в первом чтении соответствующий законопроект, передает корреспондент УНН.

Законопроектом предлагается установить базовые ставки акцизного налога для нового легкового транспортного средства с бензиновым двигателем объемом 1000 куб. см в размере 50 евро за единицу и для нового легкового транспортного средства с дизельным двигателем объемом 1000 куб. см в размере 75 евро за единицу.

Таким образом, предполагается существенное снижение ставок акцизов на импорт новых машин. Так предлагается, чтобы ставка акцизов на импорт новых авто объемом 2 литра составит 100 евро. При этом акциз на аналогичное 20-летнее авто составит 2000 евро.