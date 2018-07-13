Рада в первом чтении одобрила снижение ставок акцизов на ввоз авто

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Верховная Рада планирует снизить ставки акцизов на ввоз автомобилей.
Парламентарии 260 голосами поддержали в первом чтении соответствующий законопроект, передает корреспондент УНН.
Законопроектом предлагается установить базовые ставки акцизного налога для нового легкового транспортного средства с бензиновым двигателем объемом 1000 куб. см в размере 50 евро за единицу и для нового легкового транспортного средства с дизельным двигателем объемом 1000 куб. см в размере 75 евро за единицу.
Таким образом, предполагается существенное снижение ставок акцизов на импорт новых машин. Так предлагается, чтобы ставка акцизов на импорт новых авто объемом 2 литра составит 100 евро. При этом акциз на аналогичное 20-летнее авто составит 2000 евро.
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