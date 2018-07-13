Погода
Погода в Киеве
Погода в Днепропетровске
Погода во Львове

влажность:

давление:

ветер:

влажность:

давление:

ветер:

влажность:

давление:

ветер:

Знакомства
Фильмы
Погода

Письмо в УК

Фотогалерея

Ездит ли немецкая полиция на Porsche?

Ездит ли немецкая полиция на Porsche?

Голосование

Ваше отношение к новой полиции:

Стало значительно лучше
Стало лучше, но незначительно
Ничего не изменилось кроме формы и названия
Стало еще хуже
...

Технологии

Загрузка...
Загрузка...
Печать

Рада в первом чтении одобрила снижение ставок акцизов на ввоз авто

13.07.2018 12:26

Верховная Рада планирует снизить ставки акцизов на ввоз автомобилей. 

Парламентарии 260 голосами поддержали в первом чтении соответствующий законопроект, передает корреспондент УНН.

Рада предварительно одобрила снижение ставок акцизов на ввоз авто

Законопроектом предлагается установить базовые ставки акцизного налога для нового легкового транспортного средства с бензиновым двигателем объемом 1000 куб. см в размере 50 евро за единицу и для нового легкового транспортного средства с дизельным двигателем объемом 1000 куб. см в размере 75 евро за единицу.

Таким образом, предполагается существенное снижение ставок акцизов на импорт новых машин. Так предлагается, чтобы ставка акцизов на импорт новых авто объемом 2 литра составит 100 евро. При этом акциз на аналогичное 20-летнее авто составит 2000 евро.

 

Нашли орфографическую ошибку? Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter   
Редакция «УК» поможет отстоять ваши права и восстановить справедливость!
Пишите нам по адресу help@cripo.com.ua

Знаки зодиака

Овен

Телец
Близнецы

Рак
Лев

Дева
Весы

Скорпион
Стрелец

Козерог
Водолей

Рыбы
Предсказания    Хиромантия    Восточный гороскоп
Новости ТВ
Загрузка...
Экономические новости | Почта | Хостинг файлов
МетаНовости
Загрузка...