Погода
Погода в Киеве
Погода в Днепропетровске
Погода во Львове

влажность:

давление:

ветер:

влажность:

давление:

ветер:

влажность:

давление:

ветер:

Знакомства
Фильмы
Погода

Письмо в УК

Фотогалерея

Ездит ли немецкая полиция на Porsche?

Ездит ли немецкая полиция на Porsche?

Голосование

Ваше отношение к новой полиции:

Стало значительно лучше
Стало лучше, но незначительно
Ничего не изменилось кроме формы и названия
Стало еще хуже
...

Технологии

Загрузка...
Загрузка...
Печать

В Киеве задержали шайку наркоторговцев с опиатом на 2,5 млн. грн.

13.07.2018 12:38

Группу организовал 63-летний пенсионер из Черкасской области

В Киеве задержали группу наркоторговцев с опиатом на 2,5 млн грн. Об этом сообщили в пресс-службе полиции Киева.

наркота

"63-летний житель Черкасской области вместе с женой организовали группу, которая сбывала опий. В настоящее время правоохранители имеют подтверждение о трех киевлянах, которые были соучастниками супружеской пары. Организаторы оставляли товар в тайниках на границе Киевской и Черкасской областей, а после получения денег на банковские счета сообщали место нахождения закладки. Киевские участники группировки сбывали ацетилированный опий", – говорится в сообщении.

Отмечается, что после проведения пяти оперативных закупок работники подразделения с привлечением спецназа, кинологов и других полицейских служб осуществили одновременное задержание членов преступной группы в Киеве и Черкасской области.

"Во время санкционированных обысков в домовладениях злоумышленников работники полиции изъяли около 2,5 литров концентрата опия, более 100 кубов опия ацетилированного и 200 патронов различного калибра, большое количество телефонных и банковских карточек и другие доказательства преступной деятельности наркогруппировки. По ценам "черного рынка", розничная стоимость всех изъятых наркотиков может достигать более 2,5 миллиона гривен", – добавили в полиции.

В ведомстве отметили, что правоохранители задержали пятерых членов преступной группировки. Организаторов арестовали с правом внесения залога, а трем другим наркодельцам избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.

Всем фигурантам объявлено подозрение в совершении преступления, предусмотренного ст. 307 (Незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов) Уголовного кодекса Украины. // 112.ua

 

Нашли орфографическую ошибку? Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter   
Редакция «УК» поможет отстоять ваши права и восстановить справедливость!
Пишите нам по адресу help@cripo.com.ua

Знаки зодиака

Овен

Телец
Близнецы

Рак
Лев

Дева
Весы

Скорпион
Стрелец

Козерог
Водолей

Рыбы
Предсказания    Хиромантия    Восточный гороскоп
Новости ТВ
Загрузка...
Экономические новости | Почта | Хостинг файлов
МетаНовости
Загрузка...