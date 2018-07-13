В Киеве задержали шайку наркоторговцев с опиатом на 2,5 млн. грн.

В Киеве задержали группу наркоторговцев с опиатом на 2,5 млн грн. Об этом сообщили в пресс-службе полиции Киева.

"63-летний житель Черкасской области вместе с женой организовали группу, которая сбывала опий. В настоящее время правоохранители имеют подтверждение о трех киевлянах, которые были соучастниками супружеской пары. Организаторы оставляли товар в тайниках на границе Киевской и Черкасской областей, а после получения денег на банковские счета сообщали место нахождения закладки. Киевские участники группировки сбывали ацетилированный опий", – говорится в сообщении.

Отмечается, что после проведения пяти оперативных закупок работники подразделения с привлечением спецназа, кинологов и других полицейских служб осуществили одновременное задержание членов преступной группы в Киеве и Черкасской области.

"Во время санкционированных обысков в домовладениях злоумышленников работники полиции изъяли около 2,5 литров концентрата опия, более 100 кубов опия ацетилированного и 200 патронов различного калибра, большое количество телефонных и банковских карточек и другие доказательства преступной деятельности наркогруппировки. По ценам "черного рынка", розничная стоимость всех изъятых наркотиков может достигать более 2,5 миллиона гривен", – добавили в полиции.

В ведомстве отметили, что правоохранители задержали пятерых членов преступной группировки. Организаторов арестовали с правом внесения залога, а трем другим наркодельцам избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.

Всем фигурантам объявлено подозрение в совершении преступления, предусмотренного ст. 307 (Незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов) Уголовного кодекса Украины. // 112.ua