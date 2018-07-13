В Николаеве разоблачили преступную группу наркодельцов во главе с лейтенантом полиции

Злоумышленники производили амфетамин и продавали его горожанам

В Николаеве стражи порядка пресекли деятельность преступной группы во главе с сотрудником полиции, которая занималась производством и продажей особо опасных наркотиков. Об этом сообщил глава пресс-службы Генпрокуратуры Андрей Лысенко в своем Facebook.

"12 июля 2018 года под процессуальным руководством прокуратуры Николаевской области сотрудниками Департамента внутренней безопасности и следователями Нацполиции с привлечением бойцов роты спецназа пресечена деятельность организованной преступной группы, которая занималась незаконным производством, изготовлением, покупкой, хранением, и сбытом особо опасного психотропного вещества – амфетамина", – заявил он.

Как стало известно, организатором группы оказался лейтенант полиции – оперуполномоченный уголовного розыска одного из отделов полиции Николаева, который привлек к деятельности группировки двух местных жителей.

Злоумышленники обустроили нарколабораторию в гараже, а потом продавали местным жителям наркотические вещества. Установлено 10 эпизодов преступной деятельности группы.

Было проведено семь обысков, в ходе которых у участников группы изъято около 50 грамм вещества, деньги, банковские карты, мобильные телефоны, черновые записи, ингредиенты и оборудование для производства амфетамина.

Члены преступной группы задержаны, им сообщили о подозрении по статье о производстве, хранении и продаже наркотиков, решается вопрос об избрании подозреваемым меры пресечения. // Сегодня