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На Прикарпатье мужчина пытался вернуть бывшую сожительницу, взяв ее в заложники

13.07.2018 13:02

Иностранец требовал бывшую вернуться к нему, взяв ее в заложники. 

Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Ивано-Франковской области, передает УНН.

На Прикарпатье мужчина пытался вернуть бывшую, взяв ее в заложники

"Прокуратурой Ивано-Франковской области осуществляется процессуальное руководство в уголовном производстве, открытом по факту захвата в заложники женщины в Городенковском районе", - говорится в сообщении.

Так, было установлено, что 13 июля ночью в с. Окно Городенковского района иностранец, который ранее проживал с жительницей указанного села, приехал к ней и требовал, чтобы она возобновила с ним отношения. Но женщина не согласилась. После этого мужчина взял нож и, угрожая, взял ее в заложники.

Сейчас иностранец задержан в порядке ст. 208 УПК Украины. Ему сообщили о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 147 (захват заложников) УК Украины. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде содержания под стражей. За преступление мужчине грозит лишение свободы на срок от 5 до 8 лет.

Как сообщили в отделе коммуникации ГУНП в области, сообщение в полицию поступило от соседки потерпевшей.

"Полицейские, выехавшие на место происшествия, установили, что к соседке заявительницы приехал ее бывший сожитель - 33-летний гражданин Турции. По предварительной информации, мужчина проживал на территории страны незаконно. Так, накануне вечером, узнав, что он намерен к ней приехать, потерпевшая отвела детей к соседке. Услышав ночью крики, соседка вызвала полицию", - отметили в ГУНП.

К спецоперации "Заложник", в результате которой и задержали злоумышленника, привлекли бойцов спецподразделения КОРД.

Потерпевшая не пострадала. Сейчас с ней работают медики.

 

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