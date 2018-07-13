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На Сумщині правоохоронці затримали групу вимагачів «смотрящего» міста Охтирка

13.07.2018 13:14

Молодики спочатку заволоділи автомобілем, а потім, із загрозою розправи, вимагали у власника гроші за його повернення. «Послугу» оцінили у 1500 доларів США. Зловмисників затримали детективи слідчого управління поліції, СБУ та прокуратури під час отримання коштів 

 

Встановлено, що група осіб, які мають кримінальний досвід, серед яких є кримінальний авторитет, так званий "смотрящий" міста Охтирка, заволоділи автомобілем потерпілого. В подальшому вимагали з останнього 1500 доларів США за його повернення, погрожуючи застосуванням фізичного насилля у разі не надання цих коштів.

Завдяки злагодженим та спільним діям правоохоронців, вчора двох осіб затримано при отриманні грошових коштів від потерпілого.

Наразі вирішується питання про повідомлення затриманим про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 189 КК України «Вимагання, вчинене за попередньою змовою групою осіб, з погрозою заподіяння тяжких тілесних ушкоджень, або з пошкодженням чи знищенням майна» та обрання їм запобіжного заходу. Згідно з чинним законодавством їм загрожує позбавлення волі на строк до 7 років.

Відділ комунікації ГУНП в Сумській області

 

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