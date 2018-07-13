Поліцейські затримали підозрюваного у розбійному нападі на родину підприємців на Херсонщині

Напад був скоєний з особливою жорстокістю. Потерпілих били, зв’язували скотчем, душили та погрожували ножем. Чоловік з дружиною літнього віку отримали численні травми і довгий час провели в лікарні. Четверо нападників відібрали у них 10 тисяч доларів США, банківські картки, золоті вироби, мобільні телефони і документи. Поліцейські встановили особи усіх чотирьох нападників і затримали одного з них в місті Києві.

Злочин стався наприкінці травня у Скадовському районі. На світанку в будинок подружжя підприємців увірвалися четверо невідомих у масках та з ножами. 68-річного господаря та його 65-річну дружину били, зв’язували скотчем та душили. Зловмисники обшукали будинок, забрали усі заощадження та втекли.

Херсонські оперативники розслідували злочин упродовж півтора місяця, був проведений великий обсяг оперативно-розшукових заходів для встановлення осіб нападників. З’ясувалася, що це «заїжджі гастролери» з Києва, їм від 27 до 40 років. Троє з них вихідці однієї з країн Кавказького регіону.

Одного з підозрюваних затримали на території міста Києва працівники Управління карного розшуку, слідчого управління та київські поліцейські. Під час обшуку за місцем проживання фігуранта вилучено речові докази та бойовий пістолет з набоями.

Також поліцейські вилучили у затриманого автомобілі «БМВ Х5» та "Мерседес", на якому він пересувався зі спільниками. Є усі підстави вважати, що злочинна група скоювала аналогічні розбійні напади на території інших областей України.

Відкрите кримінальне провадження за ч.3 ст.187 Кримінального кодексу України «Розбій». Суд обрав затриманому міру запобіжного захід у вигляді арешту з можливістю внесення застави в розмірі 180 тисяч гривень. Наразі поліцейські проводять заходи по встановленню місцезнаходження інших фігурантів розбійного нападу та їх затримання.

Відділ комунікації поліції Херсонської області