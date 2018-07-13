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Мурло с мандатом: под Киевом депутат избил женщину за просьбу взять собаку на поводок (видео)

13.07.2018 13:38

Факт избиения зафиксировала камера наружного наблюдения, с сотрясением мозга женщина попала в больницу.

В Гостомеле под Киевом депутат избил женщину обычное замечание.

Факт избиения зафиксировала камера наружного наблюдения / скриншот видео ТСН

Как говорится в сюжете ТСН, городской депутат от партии "УКРОП" Николай Пасальський выгуливал своего питбуля. По словам пострадавшей, на территории, где находятся маленькие дети.

Женщина сделала замечание хозяину и попросила взять собаку на поводок. Депутат отреагировал сперва бранью, а затем ударом в лицо. С сотрясением мозга женщина попала в больницу.

Факт избиения зафиксировала камера наружного наблюдения. С сотрясением мозга женщина попала в больницу. 

Партия «УКРОП» подтвердила, что нападающий – Николай Пасальський. Действия своего коллеги "укроповцы" осудили и решают вопрос о его исключении из состава партии. // УНИАН

 

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