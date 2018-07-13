Погода
Погода в Киеве
Погода в Днепропетровске
Погода во Львове

влажность:

давление:

ветер:

влажность:

давление:

ветер:

влажность:

давление:

ветер:

Знакомства
Фильмы
Погода

Письмо в УК

Фотогалерея

Ездит ли немецкая полиция на Porsche?

Ездит ли немецкая полиция на Porsche?

Голосование

Ваше отношение к новой полиции:

Стало значительно лучше
Стало лучше, но незначительно
Ничего не изменилось кроме формы и названия
Стало еще хуже
...

Технологии

Загрузка...
Загрузка...
Печать

20-летний николаевец прожил четыре дня с трупом своей матери – хотел ее «воскресить»

13.07.2018 14:02

В Николаеве 20-летний парень четыре дня прожил в одной квартире с трупом своей 41-летней матери.

Об этом «Преступности.НЕТ» стало известно из источников Главном управлении Национальной полиции в Николаевской области.

Умершая женщина была торговым агентом, и не выходила на работу с понедельника. В последний раз ее видели в воскресенье. Обеспокоенные сотрудники пришли к ней домой на улицу Николаевскую, чтобы узнать, что случилось с женщиной.

- Сын открывает двери, у него спрашивают, где мама, а он сказал: «Все нормально, я маму воскрешаю», - рассказывает собеседник издания.

Сотрудники обнаружили в квартире труп, который, судя по всему, пролежал там четыре дня. На место вызвали полицию. По предварительным данным, сын женщины на психиатрическом учете не состоит.

В отделе коммуникации полиции Николаевской области подтвердили факт случившегося. Внешних признаков насильственной смерти на теле женщины не нашли. Окончательную причину смерти устанавливают эксперты.

 

Нашли орфографическую ошибку? Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter   
Редакция «УК» поможет отстоять ваши права и восстановить справедливость!
Пишите нам по адресу help@cripo.com.ua

Знаки зодиака

Овен

Телец
Близнецы

Рак
Лев

Дева
Весы

Скорпион
Стрелец

Козерог
Водолей

Рыбы
Предсказания    Хиромантия    Восточный гороскоп
Новости ТВ
Загрузка...
Экономические новости | Почта | Хостинг файлов
МетаНовости
Загрузка...