20-летний николаевец прожил четыре дня с трупом своей матери – хотел ее «воскресить»

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В Николаеве 20-летний парень четыре дня прожил в одной квартире с трупом своей 41-летней матери.
Об этом «Преступности.НЕТ» стало известно из источников Главном управлении Национальной полиции в Николаевской области.
Умершая женщина была торговым агентом, и не выходила на работу с понедельника. В последний раз ее видели в воскресенье. Обеспокоенные сотрудники пришли к ней домой на улицу Николаевскую, чтобы узнать, что случилось с женщиной.
- Сын открывает двери, у него спрашивают, где мама, а он сказал: «Все нормально, я маму воскрешаю», - рассказывает собеседник издания.
Сотрудники обнаружили в квартире труп, который, судя по всему, пролежал там четыре дня. На место вызвали полицию. По предварительным данным, сын женщины на психиатрическом учете не состоит.
В отделе коммуникации полиции Николаевской области подтвердили факт случившегося. Внешних признаков насильственной смерти на теле женщины не нашли. Окончательную причину смерти устанавливают эксперты.
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