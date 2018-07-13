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На Луганщині затримано поліцейського, який вимагав хабара за надання дозволу на вогнепальну зброю

13.07.2018 14:14

Під процесуальним керівництвом прокуратури Луганської області слідчими Головного управління Служби безпеки України в Донецькій і Луганській областях спільно з оперативниками Луганського управління департаменту внутрішньої безпеки Національної поліції України за сприяння керівництва Головного управління Національної поліції в Луганській області викрито та затримано поліцейського під час одержання неправомірної вигоди.

Досудовим розслідуванням встановлено, що співробітник одного з територіальних відділів поліції Луганщини вимагав неправомірну вигоду від мешканця Станично-Луганського району в розмірі 6 тис грн за сприяння в отриманні дозволу на носіння та зберігання вогнепальної зброї травматичної дії.

Під час отримання другої частини неправомірної вигоди у сумі 3 тис грн, правоохоронця затримано в порядку ст. 208 КПК України та повідомлено про підозру у вчиненні правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України. Наразі вирішується питання про направлення до суду клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Прес-служба прокуратури Луганської області

 

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