«Вожди» Пенсионного фонда России отдыхают на яхтах, а страна ждет повышения пенсионного возраста

13.07.2018 14:38

Страсти вокруг пенсионной темы не утихают: народ выходит на пикеты и собирает подписи против реформ в Интернете, власть ангажирует телеведущих и блогеров, а журналюги разрываются между выбором: рубли или слава… И жить в РФ можно до 200 лет (по словам Макса Топилина, министра труда), и спонсировать будущих стариков за счёт нынешних, и здоровье на работе укрепляется (в свою очередь уверена Верочка Скворцова, министр здравоохранения) – не жизнь, а песня!