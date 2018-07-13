Погода
Погода в Киеве
Погода в Днепропетровске
Погода во Львове

влажность:

давление:

ветер:

влажность:

давление:

ветер:

влажность:

давление:

ветер:

Знакомства
Фильмы
Погода

Письмо в УК

Фотогалерея

Ездит ли немецкая полиция на Porsche?

Ездит ли немецкая полиция на Porsche?

Голосование

Ваше отношение к новой полиции:

Стало значительно лучше
Стало лучше, но незначительно
Ничего не изменилось кроме формы и названия
Стало еще хуже
...

Технологии

Загрузка...
Загрузка...
Печать

«Вожди» Пенсионного фонда России отдыхают на яхтах, а страна ждет повышения пенсионного возраста

13.07.2018 14:38

 Страсти вокруг пенсионной темы не утихают: народ выходит на пикеты и собирает подписи против реформ в Интернете, власть ангажирует телеведущих и блогеров, а журналюги разрываются между выбором: рубли или слава… И жить в РФ можно до 200 лет (по словам Макса Топилина, министра труда), и спонсировать будущих стариков за счёт нынешних, и здоровье на работе укрепляется (в свою очередь уверена Верочка Скворцова, министр здравоохранения) – не жизнь, а песня!

Кремлёвский мамковед предлагает в очередной раз послать к чёртовой бабушке всех провластных лжецов и взглянуть на первоисточник проблемы и посмотреть, сколько же зарабатывают на народных деньгах те, кто избран или назначен банально их считать и заботиться о кошельках своих граждан. Как же шикуют основные функционеры ПФР за присваиваемые деньги? 
 
Фото: Сергей Ёлкин
 
председатель ПФР Антон Дроздов: личный доход за год – ₽3,94 млн; в личной собственности – 3 земельных участка, 2 жилых дома. На жене – Mercedes и Lexus премиум-класса; в пользовании семьи из 3 человек (включая несовершеннолетнего) – семикомнатная квартира 335 кв.м. и дача. 
 
заместитель председателя ПФР Николай Козлов: личный годовой доход – ₽9,24 млн, доход жены – ₽16,35 млн; в личной собственности – 3 квартиры; в собственности жены – еще 1 квартира, Lexus и Toyota RAV4; в совместной собственности 1 дача на Кипре метражом в 198 кв.м.  
 
начальник административно-хозяйственного Департамента ПФР Илья Елисеев: личный доход за 2017 год – ₽2,6 млн; в личной собственности – INFINITI QX56, мотоцикл Honda GL 1800, гидроцикл Sea-Doo, Mercedes C-200.  
 
заместитель начальника Департамента капитального строительства и имущественных отношений ПФР Михаил Бородин: личный доход за год – ₽1,1 млн; в личной собственности – морская моторная яхта DELPHIA 1350 (габариты 13 на 4) размером с двухкомнатную квартиру эконом-класса. // Эхо Москвы

 

Нашли орфографическую ошибку? Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter   
Редакция «УК» поможет отстоять ваши права и восстановить справедливость!
Пишите нам по адресу help@cripo.com.ua

Знаки зодиака

Овен

Телец
Близнецы

Рак
Лев

Дева
Весы

Скорпион
Стрелец

Козерог
Водолей

Рыбы
Предсказания    Хиромантия    Восточный гороскоп
Новости ТВ
Загрузка...
Экономические новости | Почта | Хостинг файлов
МетаНовости
Загрузка...